Комитет сената США по ассигнованиям одобрил помощь Украине на 800 миллионов долларов в 2026 году.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Также предполагается выделить 225 млн долларов балтийским странам на "безопасность". Значительная часть этой суммы тоже пойдёт на поддержку Украины, отмечает агентство.

Это было сделано несмотря на то, что администрация президента США Дональда Трампа просила Конгресс исключить такое финансирование из бюджета, указано в материале.

Законопроект ещё должен быть принят сенатом, согласован с палатой представителей, а затем направиться к Трампу. Тот может подписать его или наложить вето.

Напомним, ранее в Конгрессе США не смогли добиться единого решения об исключении ежегодной помощи Украине из военного бюджета.

Перед этим комитет сената США по делам вооруженных сил утвердил оборонный бюджет страны на 2026 год. В нем помощь Украине на нужды безопасности увеличена с 300 до 500 миллионов долларов.

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