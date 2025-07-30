Республиканская партия США разработала механизм, как вооружить Украину американским оружием за европейские деньги.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

По данным WSJ, два ведущих сенатора в среду изложили план, позволяющий союзникам финансировать поставки оружия и военной техники Киеву, следуя предложению президента США Дональда Трампа собрать миллиарды долларов в год на военные действия.

Роджер Уикер и Джим Риш, которые возглавляют сенатские комитеты по вооруженным силам и международным отношениям соответственно, разработали законопроект, предусматривающий создание фонда в Казначействе США для приема денег от союзников.

Министр обороны мог бы использовать этот фонд для оплаты услуг подрядчиков по пополнению американских запасов, чтобы Пентагон мог продолжать отправку оружия в Украину, не подрывая при этом боеготовность американских вооруженных сил, говорят помощники сенаторов, знакомые с предложением.

Помощники сказали, что надеются создать поток финансирования в размере от 5 до 8 миллиардов долларов в год. Среди вероятных спонсоров – Германия и Великобритания.

Уикер в своем заявлении отметил, что законопроект дает Трампу и союзникам Америки по НАТО дополнительную возможность ускорить доставку военной помощи Украине, используя существующие запасы США.

"Это самый быстрый способ вооружить Украину", – сказал Уикер.

По словам помощников, Уикер обсуждал законопроект с Белым домом, который в целом положительно отнесся к этой идее. Планируется принять его позднее в этом году в рамках ежегодного законопроекта об оборонной политике.

Ранее Трамп заявил, что Евросоюз будет оплачивать всю военную технику, поставляемую США, и отправлять большую часть Украине.

В свою очередь агентство Reuters писало, что переговоры о поставках Украине оружия по предложенной Трампом схеме идут "вяло".