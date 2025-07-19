В Конгрессе США не смогли добиться единого решения об исключении ежегодной помощи Украине из военного бюджета.

Об этом сообщила поддерживающая MAGA конгрессмен Марджори Тейлор Грин.

Она же и предложила внести поправку №116 к законопроекту H.R. 4016, предусматривающую запретить использование средств оборонного бюджета США на военную помощь Украине.

Речь идет о документе, который теперь может быть передан на рассмотрение Сената. Затем его текст могут изменить, утвердить без изменений или отклонить.

Также сохранение 300 млн долларов на военную поддержку Украины подтвердил и республиканец Дон Бэкон.

По его словам, за отмену помощи Киеву проголосовали 76 конгрессменов (все республиканцы), а против выступили 353 человека.

"Сегодня утром Палата представителей подавляющим большинством голосов (353 против 76) поддержала продолжение предоставления военной поддержки Украине", - написал он.

Напомним, США каждый год выделяют Украине по 300 млн долларов на военную поддержку. Эти средства идут помимо тех пакетов, которые выделялись при экс-президенте Джо Байдене и составили в целом более 100 млрд долларов.

Ранее западные СМИ писали, что новая партия оружия США, в которую входят системы Patriot, ракеты и боеприпасы, готова к отправке в Украину.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что оплачивать поставки оружия Украине через НАТО будут страны Европы. То есть американское оружие более не будет поставляться Украине бесплатно.