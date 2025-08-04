Военная помощь Европейского Союза для Украины фактически заморожена с начала года. Причиной тому является позиция Венгрии.

Об этом сообщил бывший верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью EUObserver.

По его предположению, в Будапеште также могут заморозить введенные против РФ санкции.

"С тех пор, как я ушел (в конце прошлого года - Ред.), ЕС не предоставил Украине новой военной помощи. 6,6 миллиарда евро из Европейского фонда мира заблокированы из-за Венгрии. Это был конец этого инструмента. Теперь все будет происходить на двусторонней основе. И если Венгрия откажется продлевать санкции, их нельзя будет продлить. Мы застряли", - заявил Боррель.

При этом он отметил, что Евросоюз не собирается менять принцип единогласного принятия решений.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан недавно в очередной раз заявил, что его страна не хочет поддерживать предложенный Евросоюзом семилетний бюджет.

ЕС предлагает выделить Украине 100 миллиардов евро в рамках следующего семилетнего бюджета, то есть на период с 2028 по 2034 год. Однако для утверждения бюджета ЕС требуется единогласие всех государств-членов.