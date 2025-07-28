Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь заявил, что его страна не хочет поддерживать предложенный Европейским союзом семилетний бюджет.

Об этом он написал в соцсети Х.

"Брюссельская элита представила семилетний бюджет, построенный на логике войны. Миллиарды для Украины, крохи для фермеров и развития. Их цель: победить Россию, установить либеральных союзников и расширить сферу своего влияния. Мы отвергаем их фантазии, мы отвергаем их предложение - европейцы заслуживают Союза, который ставит их на первое место", - написал премьер Венгрии.

Напомним, Евросоюз предлагает выделить Украине 100 млрд евро в рамках следующего семилетнего бюджета. Это период с 2028 по 2034 год.

Для утверждения бюджета ЕС требуется единогласие всех государств-членов.

Ранее Орбан говорил, что поддержит этот бюджет, если Венгрия получит замороженные средства ЕС.

Также премьер Венгрии заявлял, что Украину нельзя принимать в Евросоюз из-за того, что это может "перенести войну в сердце Европы". Вместо этого Украине стоит превратиться в буферную зону между Россией и Европой.