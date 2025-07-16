Премьер Венгрии Виктор Орбан раскритиковал инициативу Еврокопейской комиссии переписать перспективный бюджет Европейского Союза, чтобы выделить в нем 100 млрд евро для Украины.

"Шокирующая утечка новой информации о бюджете ЕС раскрывает опасную авантюру: Украина получит значительное финансирование, в то время как европейские фермеры окажутся в проигрыше. Этот план рискует оставить в стороне сельскую Европу и поставить под угрозу семьи по всему континенту. Брюссель не должен бросать европейских фермеров ради финансирования Украины", – написал Орбан в Х.

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен официально подтвердила этот план. Евросоюз действительно рассматривает возможность выделения Украине 100 миллиардов евро в рамках следующего семилетнего бюджета. Это период с 2028 по 2034 год.

По данным источников агентства Bloomberg, эта идея связана с тем, что конфликт между Россией и Украиной "не имеет никаких признаков окончания".

Предложение Еврокомиссии по новому бюджету ожидается к концу июля. Финансирование Киеву станет возможным лишь после согласия всех стран-членов в рамках бюджетных переговоров.

Bloomberg отмечает, что такой шаг "переложит бремя поддержки Украины на Европу, а не на США". Чего и добивается президент США Дональд Трамп.

Ранее Орбан потребовал отложить санкции против России, пока Трамп не вернётся в Овальный кабинет. Он также считает, что Евросоюз и Украина уже проиграли войну с Россией.