Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не поддержит принятие бюджета Европейского союза до тех пор, пока Будапешт не получит замороженные средства ЕС.

Об этом Орбан сообщил в субботу, выступая на мероприятии "Свободный университет Бэлваньош", передаёт издание Euronews.

По словам Орбана, для утверждения рекордного бюджета ЕС требуется единогласие всех государств-членов.

"Пока мы не получим то, что нам причитается, нового бюджета не будет. Мы вернём эти деньги домой и не пойдём на уступки в вопросах суверенитета", – подчеркнул венгерский премьер.

Общая сумма замороженных Европейской комиссией средств составляет около 9,5 млрд евро из фонда восстановления после COVID-19 и 8,4 млрд евро из фондов сплочённости. Причиной приостановки финансирования остаются опасения правления ЕС относительно состояния демократии в Венгрии.

Отношения между Брюсселем и Будапештом уже несколько лет остаются напряжёнными по целому ряду вопросов, включая наиболее актуальный - Украина. Однако финансовые разногласия усугубили ситуацию. Орбан обвинил Еврокомиссию в "финансовом шантаже" и вмешательстве во внутренние дела Венгрии.

Ранее Венгрия добилась разморозки около 10,2 млрд евро после принятия законодательства, направленного на снижение политического давления на судебную систему и укрепление независимости судов. Однако Европейский парламент подал жалобу на Еврокомиссию в связи с её решением о разблокировке средств, посчитав его преждевременным, особенно на фоне подготовки к важному саммиту.

На данный момент остаются замороженными около 18 млрд евро, и признаков прогресса в этом вопросе нет. Тем не менее в своей речи в субботу Орбан пообещал добиваться возврата этих средств.

Напомним, Венгрия выступила против выделения €100 миллиардов Украине на военную помощь в рамках нового бюджета ЕС.

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