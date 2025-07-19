Балаш Орбан. Фото – Фейсбук

Политический советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан отверг лозунг партнёров Киева, что ВСУ защищают от российского вторжения не только свою страну, но и Европу.

Его слова приводит местное издание Telex.

Орбан отметил, что Будапешт поддерживает идею усиления обороноспособности Европы и увеличения военных расходов. Вместе с тем его страна выступает против поставок оружия Украине, поскольку это приведёт к конфронтации с Россией, а венгры не хотят этого.

Кроме того, советник подверг критике убеждение, что Украина ведёт войну с Россией ради безопасности всей Европы.

"Украинцы воюют за себя, и они имеют на это право. Но эта война – не за нашу безопасность. Мы никогда не просили их сражаться от нашего имени <...>. Украинцы занимаются своими делами, это не дело Европы. Посмотрим, чем закончится эта стратегия", – заявил советник венгерского премьера.

"Сотни тысяч людей уже погибли, миллионы покинули страну, потеряли финансовую независимость <...>. Именно поэтому премьер-министр Венгрии пытался убедить президента Украины Владимира Зеленского, что время не на его стороне и что будет лучше, если он тоже попытается договориться", – добавил Балаш Орбан.

Снимок заголовка на telex.hu

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига назвал "проявлением неуважения" санкции Венгрии за гибель мобилизованного.

Напомним, венгерский премьер Виктор Орбан назвал Украину "неким неопределённым образованием" и подтвердил, что его страна заблокировала вступление Киева в ЕС.

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