Политический советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан отверг лозунг партнёров Киева, что ВСУ защищают от российского вторжения не только свою страну, но и Европу.

Его слова приводит местное издание Telex.

Орбан отметил, что Будапешт поддерживает идею усиления обороноспособности Европы и увеличения военных расходов. Вместе с тем его страна выступает против поставок оружия Украине, поскольку это приведёт к конфронтации с Россией, а венгры не хотят этого.

Кроме того, советник подверг критике убеждение, что Украина ведёт войну с Россией ради безопасности всей Европы.

"Украинцы воюют за себя, и они имеют на это право. Но эта война – не за нашу безопасность. Мы никогда не просили их сражаться от нашего имени <...>. Украинцы занимаются своими делами, это не дело Европы. Посмотрим, чем закончится эта стратегия", – заявил советник венгерского премьера.

"Сотни тысяч людей уже погибли, миллионы покинули страну, потеряли финансовую независимость <...>. Именно поэтому премьер-министр Венгрии пытался убедить президента Украины Владимира Зеленского, что время не на его стороне и что будет лучше, если он тоже попытается договориться", – добавил Балаш Орбан.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига назвал "проявлением неуважения" санкции Венгрии за гибель мобилизованного.

Напомним, венгерский премьер Виктор Орбан назвал Украину "неким неопределённым образованием" и подтвердил, что его страна заблокировала вступление Киева в ЕС.