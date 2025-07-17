МИД Украины ответил на решение Венгрии ввести санкции против трёх украинских генералов, которых Будапешт считает ответственными за насильственную мобилизацию и гибель этнического венгра на Закарпатье после задержания служащими ТЦК.

Соответствующая публикация появилась на странице главы ведомства Андрея Сибиги в Фейсбуке.

"Решение Венгрии запретить въезд на свою территорию трём украинским военным чиновникам необоснованно и абсурдно. Мы отвергаем манипуляции Венгрии и не потерпим такого неуважения к нашим военным. Украина оставляет за собой право принять надлежащие ответные меры", – написал глава МИД.

Ранее Будапешт вызвал посла Украины после гибели мобилизованного венгра с двойным гражданством на Закарпатье.

Напомним, МИД Украины обвинил Россию в смерти венгра после избиения военкомами.

Война в Украине продолжается 1240-й день. Последние новости с ключевыми событиями 17 июля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Накануне Deep State сообщил, что армия РФ продвинулась на трёх участках около границы Днепропетровской области: неприятель сделал рывок по трассе на посёлок Искру, а также закрепился и позиции к западу от деревни Фёдоровки. Противник также расширил свой плацдарм в районе села Мелового Харьковской области.

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