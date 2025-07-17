На Закарпатье вчера вечером неизвестный поджег церковь в селе Паладь-Комаровцы и оставил "провокационную надпись, направленную на разжигание национальной и религиозной вражды".

Об этом сообщает на своем сайте полиция Закарпатской области.

"В ходе проведения первоочередных мероприятий правоохранители выяснили, что на территорию храма проникла неустановленная личность, подожгла входную дверь, а на фасаде здания черной краской сделала надпись провокативного характера, направленную на разжигание национальной и религиозной розни. Собранные сведения следователи отдела полиции №1 Ужгородского райуправления полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 161 и ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности и религиозных убеждений и умышленном повреждении имущества, совершенном путем поджога", - говорится в публикации правоохранителей.

Этот инцидент уже прокомментировал премьер-министр Венгрии. Виктор Орбан опубликовал в Фейсбуке фото оскверненной стены храма с надписью: "Мадьяров на ножи".

"Принуждение, непредумышленное убийство, сожжение церкви, вымогательство, запугивание. Все это происходит с нами, венграми в Закарпатье. Мы вас не подведём, вы можете на нас рассчитывать!" - написал Орбан.

Весной 2021 года в закарпатском Берегово неизвестные расклеили провокационные листовки с угрозами в адрес проживающих в регионе украинцев венгерского происхождения.

А сегодня Венгрия ввела санкции против трех украинских генералов, которых она считает ответственными за насильственную мобилизацию в Украине и гибель после избиения военкомами этнического венгра на Закарпатье.