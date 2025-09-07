В воскресенье, 7 сентября, в Украине идет 1292-й день войны с Россией.

Ночью был совершен массированный обстрел Киева, возник пожар в Кабмине. Также прилеты зафиксированы в регионах страны.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 7 сентября

10:37 ВСУ уточнили, что этой ночью Украину атаковали 810 дальнобойных дронов.

Ранее называлась цифра 805, что уже было очередным рекордом.

10:25 Горящее здание Кабмина более крупным планом.

МВД заявляет, что пожар локализован, хотя пока окончательно не потушен.

10:20 В Киевской области во время воздушного налёта погибли три лошади.

10:11 Еще один дом, который пострадал во время ночного обстрела Киева.

10:08 В Межевой Днепропетровской области, куда приближается фронт, с середины августа нет света и интернета. Воду люди набирают из колодцев. "Еще терпимо, потому что тепло. А что в холода будет?" - говорят местные жители.

Поселок, находящийся в 15 километрах от линии фронта, ежедневно подвергается ударам дронов. "Днем прячемся от них под деревьями, а ночью страшно ложиться спать", - заявляют люди.

Они говорят, что также в поселке отключили газ, закрылись аптеки и почта - поэтому пенсию получить нельзя.

09:44 Пожар в здании Кабмина продолжается, сообщает столичная ГосЧС.

Огонь охватил площадь в тысячу квадратных метров.

09:28 Высотка в Святошинском районе, по которой был прилёт.

09:27 Подробнее об обстреле Киеве рассказал мэр Виталий Кличко. В столице погибших оказались 32-летняя женщина и ее двухмесячный сын.

09:18 Видео работы вертолетов, которые тушат пожары после прилётов по Киеву.

08:58 Смог над Киевом из-за прилетов по Борщаговке.

08:55 После ударов по Крюковскому мосту в Кременчуге в правобережной части города пропал интернет, пишут местные паблики. Также частично отсутствует электричество.

Местные власти также напомнили, что мост через Днепр железнодорожный и управляется "Укрзализныцей". Сейчас он перекрыт.

08:53 Этой ночью зафиксирован очередной антирекорд по дальнобойным дронам, запущенным по Украине - 805.

Ранее максимальное количество "Шахедов" и их модификаций достигало 728 штук. Такое количество было запущено в ночь на 9 июля.

08:35 Украину ночью атаковали 805 "Шахедов" и дронов-имитаторов (сбито/подавлено 747). Об этом сообщают ВСУ.

Также было запущено 13 ракет: 9 крылатых "Искандер-К" (сбито 4) и 4 баллистические "Искандер-М/KN-23" (все достигли целей).

Зафиксировано 65 прилетов на 37 локациях.

08:25 Последствия ночных прилётов по Одессе, где ранены три человека.

08:21 Премьер Юлия Свириденко подтвердила удар по зданию Кабмина.

08:14 Продолжается масштабный пожар в Святошинском районе Киева.

08:11 Паблики утверждают, что Украина ночью снова атаковала нефтепровод "Дружба".

08:00 Карта ночных ударов по Украине.

07:42 Ещё фото горящего Кабмина в Киеве.

07:41 В Кривом Роге ночью был ракетный удар по предприятию и объекту инфраструктуры.

Также город атаковали дроны.

07:35 Фото еще одной пострадавшей многоэтажки в Киеве.

Возможно, это один из элитных домов на Печерске.

07:29 Ночью множество взрывов прозвучало в Кременчуге.

Местные власти сообщают о прилёте по предприятию, а также по мосту через Днепр, который сейчас перекрыт.

07:25 Одессу ночью также массово атаковали "Шахеды".

07:20 Помимо прилета по Кабмину, в Киеве зафиксированы другие последствия ночной атаки.

07:14 Еще кадры пожара в правительственном здании, который виден с Майдана.

07:02 Сегодня ночью был массированный удар по Киеву. Как пишут местные паблики, прилет был по зданию Кабмина на улице Грушевского.

Официально это не подтверждалось. Но Кличко заявил о прилёте по "правительственному зданию в Печерском районе".