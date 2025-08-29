Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что "война в Украине может продлиться ещё много месяцев".

Об этом глава правительства ФРГ заявил в ходе краткого интервью прессе.

Напомним, ранее Мерц высказал мнение, что встреча президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина не состоится.

"К сожалению, это включает в себя продолжающуюся войну России против Украины. Мы должны пересмотреть этот вопрос. И это происходит на фоне того факта, что встречи между Зеленским и Путиным, очевидно, не будет, вопреки договоренности между президентом [США Дональдом] Трампом и президентом Путиным на прошлой неделе, когда мы были вместе в Вашингтоне", – сказал Мерц.

Напомним, Германия построила железную дорогу через Польшу для переброски тяжёлой техники и военных на запад Украины.

Война в Украине продолжается 1283-й день. Последние новости с ключевыми событиями 29 августа 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продвинулась под Покровском в районе посёлка Зверево, сообщает Deep State. Неприятель также получил продвижение возле деревни Малиевки у границы Днепропетровщины и южнее у Темировки на западе Запорожской области.

