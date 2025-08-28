Германия построила железную дорогу через Польшу для переброски тяжелой техники и военных на запад Украины
Германия практически завершила создание военной железной дороги для переброски тяжелой техники и военнослужащих в западные регионы Украины.
Об этом пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.
Железнодорожный маршрут, созданный по инициативе немецких властей, проходит от балтийских портов через Польшу и логистический центр под Краковом, направляясь далее на запад Украины. Его строительство стало ответом на запросы Киева о повышении эффективности доставки вооружений.
По данным издания, по новому коридору уже осуществляются регулярные поставки, а основным оператором перевозок выступает немецкий концерн Deutsche Bahn.
Ранее в Берлине заявили, что Германия закрепит за собой обязательство выделять на помощь Украине в ближайшие два года по 9 млрд евро.
Перед этим сообщалось, что Германия закупит у Соединенных Штатов оборудование и боеприпасы для Украины на 500 тысяч долларов.
Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.