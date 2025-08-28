Германия практически завершила создание военной железной дороги для переброски тяжелой техники и военнослужащих в западные регионы Украины.

Об этом пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.

Железнодорожный маршрут, созданный по инициативе немецких властей, проходит от балтийских портов через Польшу и логистический центр под Краковом, направляясь далее на запад Украины. Его строительство стало ответом на запросы Киева о повышении эффективности доставки вооружений.

По данным издания, по новому коридору уже осуществляются регулярные поставки, а основным оператором перевозок выступает немецкий концерн Deutsche Bahn.

Ранее в Берлине заявили, что Германия закрепит за собой обязательство выделять на помощь Украине в ближайшие два года по 9 млрд евро.

Перед этим сообщалось, что Германия закупит у Соединенных Штатов оборудование и боеприпасы для Украины на 500 тысяч долларов.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.