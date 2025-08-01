Германия уже "в ближайшие дни" передаст Украине новые пусковые установки Patriot, а затем через два-три месяца - дополнительные компоненты к ним.

Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус, передает Reuters.

После достижения соглашения с США, что Берлин станет первым в очереди на ускоренное получение новых систем на замену за собственные средства.

Отметим, что батарея Patriot состоит не только из пусковых установок. То есть фактически поставка полных двух батарей займёт до трёх месяцев.

Напомним, Литва направит 30 миллионов евро на покупку у США зенитных ракетных комплексов Patriot для Украины.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Европейский союз будет оплачивать всю военную технику, поставляемую США, и отправлять большую часть Украине.

Война в Украине идет 1255-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

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