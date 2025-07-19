Зенитно-ракетный комплекс Patriot, который Германия намерена отправить Украине, будет готов только через 6-8 месяцев.

Об этом пишет немецкая газета-таблоид Bild со ссылкой на источник в немецком правительстве.

По имеющимся сведениям, изначально планировалось, что американцы передадут Украине системы ПВО из собственных запасов, а Германия оплатит их восполнение. Однако президент США Дональд Трамп заявил, что американская армия не имеет возможности отдать даже одну установку – Европа должна сама предоставить Киеву ПВО из своих арсеналов.

Таким образом, пишет издание, просто оплачивать оружие для Украины – недостаточно. Союзники по НАТО должны расходовать собственные военные запасы и заказывать новое оружие у американской оборонной промышленности.

При этом, говорится в публикации, в европейских странах наблюдается нехватка средств ПВО. Уже несколько дней идут закрытые переговоры, кто сможет помогать Украине дальше.

Сейчас, по информации Bild, формируется решение: Швейцария сдвигается назад в очереди на системы Patriot. Первая установка отправится не в Бёрн, а в Украину – за счёт ФРГ. Но система всё ещё дорабатывается американской компанией Raytheon и будет готова не раньше, чем через 6-8 месяцев.

Ранее в ФРГ не подтвердили информацию Трампа, что первые системы Patriot уже направляются в Украину.

Напомним США задержат поставки Patriot Швейцарии в виду первоочередности снабжения Украины.