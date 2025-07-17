США уведомили Швейцарию о задержке поставок американских комплексов ПВО Patriot из-за приоритетности Украины.

Об этом сообщает Федеральный совет Швейцарии.

В сообщении говорится, что уведомление пришло из Пентагона вчера, 16 июля.

"США хотят вновь усилить поддержку Украины, предоставив странам, которые сейчас поставляют Украине системы вооружения, возможность быстрого пополнения запасов. Поэтому США решили пересмотреть приоритеты в поставках систем Patriot для наземной противовоздушной обороны", - заявила пресс-служба Совета.

Швейцария заказала пять систем Patriot в 2022 году. Поставки должны были начаться в 2026 году и завершиться в 2028-м.

"Швейцария получит свои системы позже запланированного срока. Пока неясно, сколько систем будет затронуто и затронут ли также поставки управляемых ракет", - добавили в Совете.

Две системы поставит Украине Германия. Видимо, она станет первой в очереди на их замещение Вашингтоном и ей будут перенаправлены системы, выделенные для Швейцарии.

Между тем СМИ пишут, что переговоры о поставках Украине оружия по предложенной президентом США Дональдом Трампом схеме (страны отдают Киеву свое вооружение, а взамен покупают новое у Вашингтона) идут вяло: все еще нет договоренности, кто и что передаст.