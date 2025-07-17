Германия не подтверждает заявление президента США Дональда Трампа о том, что первые системы Patriot уже направляются из ФРГ в Украину.

Об этом заявил представитель минобороны ФРГ, которого цитирует Schweizer Radio und Fernsehen.

По словам источника, подтверждения отправки систем противовоздушной обороны в Украину нет.

"Я не могу подтвердить, что что-то сейчас в пути. Мне об этом ничего не известно”, – заявил он.

При этом отмечается, что в понедельник состоится виртуальная конференция стран, поддерживающих Украину (в формате "Рамштайн").

Ожидается, что целью встречи является поиск решения по этим вопросам, чтобы в итоге передать Украине системы Patriot.

Ранее Трамп заявил журналистам на авиабазе Эндрюс, что первые ракеты для Украины уже переданы и поставки идут из Германии, после чего Германия заменит переданное оружие, закупив его у Штатов..

О том, что встреча стран - владельцев комплексов ПВО Patriot, направленная на поиск дополнительных батарей этих комплексов для Украины, может состояться на следующей неделе, в среду, 23 июля, заявляла продюсер Al Jazeera Клауда Таниос.