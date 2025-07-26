Литва направит 30 миллионов евро на покупку у США зенитных ракетных комплексов Patriot для Украины.

Об этом во время визита министров обороны стран Балтии в Соединенные Штаты заявила министр обороны Литвы Довиле Шакалиене.

"Литва сообщила о своей позиции, о том, что присоединится к закупке производимого в США оружия, конкретно к приобретению систем Patriot, выделив на это около 30 миллионов евро. Тем самым мы посылаем стратегическое известие о том, что полностью разделяем данное решение президента США Дональда Трампа", - сказала Шакалене.

Незадолго до этого СМИ сообщали о намерении Литвы направить на национальную оборону 5-6% ВВП. Эти средства могут потратить кроме прочего на развитие американских военных частей, расположенных на территории страны.

Напомним, позавчера Трамп заявил, что Европейский союз будет оплачивать всю военную технику, поставляемую США, и отправлять большую ее часть Украине.

А вчера британская The Telegraph написала, что по этой схеме Германия в конце минувшей недели уже передала Украине первую установку Patriot.