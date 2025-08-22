Большинство граждан Германии против отправки военных в Украину в рамках гарантий безопасности - опрос
Большинство граждан Германии выступают против отправки военных Бундесвера в Украину в рамках будущих гарантий безопасности.
Таковы результаты опроса института Civey, который цитирует dpa-AFX.
Согласно результатам исследования, 51% немцев высказались против участия Германии в миротворческой миссии в Украине, тогда как поддержали идею лишь 36%. При этом еще 13% респондентов не определились с ответом.
Наибольший уровень неприятия зафиксирован среди сторонников левой партии Сары Вагенкнехт – 92% её избирателей выступают против отправки военных. В то же время наибольшую поддержку этой инициативе демонстрируют избиратели Партии зелёных – 77% из них высказались "за".
Ранее сообщалось, что по вопросу отправки миротворцев в Украину раскололась правящая коалиция.
Напомним, недавно глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что Германия физически не потянет размещение своих военных в Украине в рамках гарантий безопасности.
