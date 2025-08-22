Государственный секретарь США Марко Рубио и глава Офиса украинского президента Андрей Ермак на встрече советников обсудили гарантии безопасности для Украины.

Об этом рассказал советник Ермака Александр Бевз для Суспильного.

По словам Бевза, стороны планируют финализировать модель гарантий до конца следующей недели. Детали гарантий безопасности сейчас нарабатывают две подгруппы: политико-юридическая и сугубо военная.

Военные гарантии, в частности, заключаются в поставке оружия, финансовой поддержке сил обороны, обмене разведданными, обеспечении учений и тренировочных миссий.

При этом советник Ермака добавил, что переговорщики, занимающиеся политической частью гарантий для Украины, в настоящее время работают над адаптированной версией 5 статьи договора о НАТО о коллективной обороне.

В частности, обсуждается механизм действий: что произойдет, если Россия начнет новое вторжение.

Ранее мы писали о том, что вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс в ходе встречи руководства США, лидеров стран Европейского союза и Владимира Зеленского предложил два варианта гарантий безопасности для Украины, которые не понравились присутствующим.

В то же время западные СМИ писали, что министры обороны США, Украины, Германии, Франции, Финляндии, Великобритании и Италии разработали собственные варианты гарантий безопасности для Украины.