Министры обороны США, Украины, Германии, Франции, Финляндии, Великобритании и Италии разработали варианты гарантий безопасности для Украины.

Об этом сообщает в Х журналист агентства Reuters Идрис Али со ссылкой на американского чиновника.

По его словам, эти предложения будут представлены советникам стран по национальной безопасности.

Согласно данным Reuters, один из обсуждаемых вариантов – направление в Украину европейских войск, командовать которыми будут США. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп публично исключил возможность размещения американских войск в Украине, но оставил дверь открытой для другого военного участия США.

Официальные лица также заявили Reuters, что американским и европейским планировщикам потребуется время, чтобы определить, какие действия будут приемлемы для Кремля и осуществимы с военной точки зрения.

Напомним, Москва уже много раз заявляла, что для нее неприемлемо любое присутствие западных войск в Украине.

Ранее сайт Politico сообщал, что проект гарантий представят в течение недели. Европейские союзники Украины ускоряют свои консультации.