В последние дни центральной темой переговоров о завершении войны в Украине стала тема гарантий безопасности.



Конкретики пока мало, но упоминается, что гарантии должны напоминать 5-ю статью НАТО, только без членства Украины в Альянсе. Европейцы заявляют, что готовы ввести войска в Украину после прекращения огня. А президент США Дональд Трамп дает понять, что какие-то гарантии предоставит и Америка, но без ввода войск.



При этом спецпосланник Стивен Уиткофф сказал, что на встрече на Аляске были достигнуты некие "прорывные" договоренности, связанные с согласием РФ на гарантии безопасности для Украины.



В Москве, правда, подробно этот вопрос не комментировали. Глава МИД РФ Сергей Лавров вчера только обозначил позицию России, согласно которой гарантии могут дать ядерные державы: США, Великобритания, Франция и Китай. Владимир Зеленский уже высказался против привлечения Китая. Также Лавров сказал, что вопросы коллективной безопасности вокруг Украины не могут решаться без учета мнения Москвы. Кроме того, по его словам, актуальной остаётся схема гарантий безопасности, которую обсуждали на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Тогда высказывали идею, что гарантии должны были дать все пять постоянных членов Совбеза ООН, включая Россию.

Кроме того, Москва повторяет свою непоколебимую позицию: никаких иностранных войск на территории Украины быть не должно.



И сейчас это делает практически бессмысленными рассуждения о вводе войск в Украину, так как оно может быть осуществлено лишь в рамках общих договоренностей о завершении войны, которые должны согласовать все стороны, включая РФ. К слову, в Москве распространена версия, что разговоры о введении войск - это попытка европейских стран сорвать переговоры, выставляя заведомо неприемлемые для России условия, а затем обвинить Кремль в том, что тот не хочет мирного урегулирования.



Впрочем, примерно так же трактуют в Киеве и в Европе требования РФ вывести украинские войска из Донбасса - как стремление выдвинуть условие, которое украинские власти выполнять откажутся, после чего обвинить их в срыве переговорного процесса.

Однако отличие между этими двумя позициями в том, что у Трампа есть много рычагов влияния на Киев, которые он при желании может задействовать, чтобы заставить Зеленского принять заведомо неприемлемые условия, а на РФ таких рычагов влияния у США и в целом у Запада гораздо меньше.



В то же время вся дискуссия о гарантиях безопасности сейчас отклоняется от главного вопроса: а как вообще Запад может реально помочь Украине в случае нового вторжения РФ? Или, точнее, может ли он (и готов ли) в принципе помочь чем-то большим, чем уже помогает в нынешней войне? Способен он сам вступить в войну против России или хотя бы сбивать российские ракеты силами ПВО НАТО, как это делается в помощь Израилю, когда его атакует Иран? Готов ли он рискнуть войной с Россией, введя в Украину войска без согласия Москвы?

В Украине по этому поводу уже высказывают большие сомнения. В частности, относительно действенности обсуждаемых сейчас гарантий безопасности, аналогичных 5-й статье устава НАТО.

"5-я статья не предусматривает автоматического вступления в войну. Там говорится о том, что нападение на одного считается нападением на всех, и, если оно случится, каждый из союзников будет помогать жертве. Так, как посчитает нужным - а считать можно по-разному. Сила НАТО - в совпадающих интересах союзников. Если формулировку типа 5-й статьи предложить отдельно взятой Украине без членства в НАТО, это просто будет слабое обязательство помогать, чем получится, примерно так, как оно уже есть в соглашениях о безопасности. Может получиться та же история, что и с Будапештским меморандумом", - написал в Фейсбуке эксперт-международник Николай Капитоненко.

И сомнения эти, в общем-то, обоснованы.

Нынешняя война показала, что Запад не готов напрямую воевать с Россией. Если бы он был бы готов, то уже давно воевал бы, потому что почти вся боеспособная часть российской армии задействована в Украине и НАТО может голыми руками брать хоть Калининград, хоть Санкт-Петербург.



Но Альянс этого не делает по совершенно понятной причине: из-за наличия огромного ядерного арсенала у РФ, который Москва, вполне вероятно, задействует в случае нападения со стороны войск НАТО. И вероятность этого далеко не нулевая. Поэтому даже туманные намеки президента Франции Эмманюэля Макрона в начале прошлого года на возможность ввода войск стран НАТО в Украину быстро прекратились после нескольких угроз с ядерными намеками из Кремля.



Пока существует фактор наличия у РФ ядерного оружия, Запад может дать гарантии Украине с обязательством в той или иной форме вступить в войну на ее стороне в случае нового вторжения только в двух случаях.

Первый: если против таких гарантий по каким-то причинам не выступит Москва. Но пока не просматривается таких кнутов и пряников, которые побудили бы Москву согласиться на подобный вариант. Разве что в случае каких-либо основательных договоренностей Запада и РФ о полном восстановлении отношений и геополитическом союзе либо с началом колоссальных проблем у России. И то и другое пока крайне гипотетическая вероятность.



Второй: если в США и в Европе возобладает точка зрения, что ради защиты Украины от нового вторжения допустимо начать ядерную войну с Россией. То есть если все до единого члены Альянса скажут Владимиру Путину следующее: если хотя бы один российский снаряд или FPV-дрон перелетит через линию фронта на украинскую территорию, это будет означать, что Россия объявила войну всему Альянсу, и на следующий же день все страны НАТО начинают боевые действия против России; а если Москва применит ядерное оружие, то в ответ будет нанесен ядерный удар по РФ.



Вот только признаков готовности Запада к мировой ядерной войне ради Украины нет абсолютно никаких. Все поведение стран НАТО во главе с США с начала полномасштабного вторжения говорит ровно об обратном: воевать с Россией из-за Украины Альянс не намерен.



Собственно, это было понятно уже давно, еще со времен принятия Будапештского меморандума в 1994 году, которым в Киеве принято попрекать Запад и постоянно требовать настоящих гарантий безопасности, а не пустой бумажки вроде этого документа.



Однако на практике по описанным выше причинам никакие большие гарантии страны Запада Украине дать не могут. Подчеркнем: на практике. На бумаге же можно написать все что угодно. Только без готовности воплотить написанное в реальность это большого значения иметь не будет.

На самом же деле западные страны-гаранты свои обязательства по Будапештскому меморандуму выполнили и оказали поддержку Украине, когда была нарушена ее территориальная целостность. С 2014 года они ввели огромное количество санкций против РФ, предоставили многомиллиардную финансовую и военную помощь Киеву. Просто изначально считалось, что этого будет достаточно для того, чтобы сокрушить Россию. Но концепция оказалась неверной. По крайней мере пока. РФ не сокрушена, перехватила инициативу на фронте, ее экономика не рухнула, несмотря на все сложности. Что произойдет дальше? Вступление в войну уже непосредственно НАТО? На это Запад идти, повторимся, не готов.

В такой ситуации перед Украиной стоит выбор из двух вариантов, о которых мы уже подробно писали, - причем независимо от того, будет ли в ближайшее время завершена нынешняя война.

Первый – вечное противостояние с Россией в надежде на то, что она рано или поздно рухнет под грузом проблем. Это популярная в Украине концепция "европейского Израиля", или, в формулировке Урсулы дер Ляйен, "стального дикобраза". Только Украина не будет иметь такие гарантии военной поддержки со стороны США, как Израиль. А Израиль не имеет и никогда не имел по соседству столь мощного врага с огромным арсеналом ядерного оружия, как Россия. Поэтому состояние вечной войны - будь она открытой, как сейчас, или же гибридной, какой была на Донбассе в 2015-2022 годах, - окажется куда более разрушительным для Украины, чем для России. И в перспективе 10-15 лет может привести к краху украинской государственности.



Второй – грузино-финский сценарий, если в украинской элите и в обществе возобладает мнение, что единственной реальной гарантией безопасности Украины могут быть договоренности о мирном сосуществовании с Россией. То есть нейтралитет, полное восстановление отношений и взаимное снятие претензий друг к другу. У этой концепции очень много противников. Их главный аргумент сводится к тому, что реальная цель Москвы - уничтожение Украины как таковой, а потому договариваться о мирном сосуществовании с Кремлем в принципе невозможно; любые полюбовные договоренности РФ будет использовать для ослабления и полного захвата Украины. Но если из Кремля поступят сигналы о том, что грузино-финский сценарий для РФ приемлем, разворота политики Киева в этом направлении исключать нельзя. Особенно если нейтральный по отношению к Москве курс Украины поддержит Трамп.