Сегодня день, когда не сбылся очередной прогноз о завершении войны в Украине. Речь идет о прогнозе центра геополитики инвестиционного банка JPMorgan, по которому война должна была закончиться до 1 июля.



Впрочем, уже в момент опубликования этого прогноза в конце мая в то, что война завершится через месяц, мало кто верил. К тому времени становилось все более очевидно, что переговоры зашли в тупик.



Но анализ геополитиков из JPMorgan вызвал резонанс по другому поводу. В нем наиболее вероятным вариантом развития событий (50% вероятности) после войны был обозначен так называемый грузинский сценарий. В изложении банка он выглядит так: Украина после войны не получит надежных гарантий безопасности, останется нестабильной и со временем, после одной-двух смен власти, окажется в сфере влияния России.



И это в Украине у многих вызвало недоумение, переходящее в возмущение: какой еще может быть грузинский сценарий после жестокой войны, которая бесконечно превосходит по своим жертвам скоротечный конфликт между Грузией и Россией в 2008 году? Да и может ли вообще прийти к власти в Украине на выборах политик, который будет выступать за такой сценарий - то есть по сути за примирение с Россией?



Однако при определенных обстоятельствах грузинский сценарий действительно может оказаться реализуем. Это будет зависеть не только от того, что будет происходить в Украине, но и от позиций России и Запада. И такая зависимость от многих факторов делает подобный сценарий крайне сложным.



Помимо грузинского JPMorgan выделил три других сценария, хотя и оценил их как менее вероятные.

Израильский сценарий (20%): Украина получит западные гарантии безопасности, но не ввод западных войск. Она останется милитаризованным государством, постоянно готовым к новой войне.

Сценарий "Южная Корея" (15%) предполагает, что в Украине разместятся европейские войска, подкрепленные американскими разведданными и обещанием помощи США в случае возобновления конфликта.

Сценарий "Беларусь" (15%) предполагает, что США и Европа не смогут или не захотят обеспечивать безопасность Украины. Это позволит России добиться выполнения своих максималистских требований и фактически превратить Украину в зависимое государство.

Как видим, банк вынес за скобки вариант поражения России, когда Москва будет вынуждена принять все условия Украины, и исходит из завершения войны либо по линии фронта с переходом противостояния в холодную стадию (корейский или израильский сценарий), либо с уступками Украины (грузинский или белорусский).



При этом JPMorgan рисует два последних сценария как более-менее одинаковые: возвращение в сферу влияния РФ. Хотя если смотреть на реальную ситуацию в Грузии, то она иная. Грузинская власть является пророссийской только в трактовке оппозиционеров. На самом деле она проводит многовекторную политику, стремясь не ссориться с Россией, но при этом развивая отношения с Турцией, Азербайджаном и США. Грузинский сценарий больше напоминает политику Финляндии после Второй мировой войны - дружественный по отношению к Москве нейтралитет с проведением самостоятельной внутренней и внешней политики. Отличие заключается в том, что Финляндии в 1945 году официально признала потерю территорий, а Грузия нет.

Но какие варианты воплотимы на самом деле?



Для начала нужно сказать, что три года полномасштабной войны полностью обнулили концепцию, которая лежала в основе действий украинской власти с 2014-2015 годов.



Тогда, после подписания минских соглашений, у Петра Порошенко был выбор из двух вариантов. Первый – выполнить их политическую часть, реинтегрировав Донбасс в Украину с особым статусом и нормализовав отношения с РФ, вынеся вопрос Крыма за скобки. Второй – заморозить ситуацию на Донбассе в режиме войны, которой нет, но которая все же идет, и позиционировать Украину как форпост Запада, сдерживающий российский империализм. После некоторых колебаний Порошенко выбрал второй вариант.

Главная причина была не столько в том, что это позволяло получать значительную (в том числе и финансовую) поддержку Запада, сколько в уверенности, что Россия не посмеет напасть на Украину. А если посмеет, то жесткие санкции Запада и сопротивление ВСУ быстро приведут ее к краху.



Исходя из этого же базового посыла действовал до войны и Владимир Зеленский.



Начатое Россией вторжение в первое время действительно давало надежду на реализацию подобных прогнозов. Неудачи на фронте и мятеж Евгения Пригожина чуть было не подвели РФ к полному разгрому. Но Владимир Путин выстоял, мятеж завершился провалом, Пригожин вскоре после его завершения погиб. Ситуация стабилизировалась и внутри РФ, и на фронте. А затем российские войска перехватили военную инициативу. Санкции же так и не смогли обрушить российскую экономику. И хотя они не прошли бесследно, а эксперты говорят о нарастающих проблемах, но пока их негативные прогнозы не оправдываются. То есть силами одной Украины и западными санкциями сокрушить Россию пока не удалось.



Исходя из этого, при анализе сценариев развития событий после завершения войны принципиальное значение имеет ответ только на один вопрос: получит ли Украина гарантии безопасности от западных стран, которые подразумевали бы их вступление в войну в случае нового нападения России?

В сценариях банка этот вариант обозначен как южнокорейский. Напомним, после окончания Корейской войны в Южной Корее были размещены американские войска, причем с ядерным оружием. Поэтому всем было понятно, что атака КНДР на Республику Корея будет означать войну с США. Из той же серии и западногерманский сценарий, когда ФРГ стала членом НАТО.



Если Запад не даст Украине обязывающих гарантий (а пока все идет именно к этому), то дальше вероятна развилка из сценариев, которые банк обозначил как израильский, грузинский и белорусский.



Израильский сценарий многие в Украине воспринимают как идеальную модель послевоенного существования страны: с укреплением боевой мощи и готовностью в любой момент к войне с враждебном соседом.



Однако пока Россия существует в своем нынешнем виде, израильский вариант для Украины невозможен. Состояние вечного противостояния Киева с Москвой, как Израиля с арабскими странами, приведет Украину не к израильскому, а к палестинскому сценарию вечной разрухи. Крайне некорректно сравнивать войну Украины и России с ситуацией на Ближнем Востоке. Но если и проводить аналогии, то Украина больше напоминает Палестину, а Россия – Израиль. По соседству с Израилем нет огромной враждебной державы с ядерным оружием и многократно превосходящим военным, экономическим и человеческим потенциалом.

Состояние вечной войны - реальной или гибридной - окажется куда более разрушительным для Украины, чем для России. Можно привести еще пример гибридной войны на Донбассе 2015-2022 годов. Да, Украине она приносила проблемы. Но за пределами прифронтовой зоны она практически никак не ощущалась. Зато на территориях "ЛДНР" война была определяющим фактором жизни. В случае израильско-палестинского сценария на месте "ЛДНР" образца 2015-2022 годов окажется Украина, а на месте Украины – Россия.

Фактически вечная война станет дорогой к постепенному уничтожению украинской государственности, страна повторит сюжет фильма "Запретная зона", по которому на территории власть захватят разные группировки типа ХАМАС.



Двумя альтернативными вариантами, о которых пишет банк, являются белорусский и грузинский сценарии.

Белорусского варианта практически официально добивается Россия: превращения Украины в страну, чей курс по большей части определяется в Кремле. Ключевой пункт, который для этого продвигает РФ во всех вариантах своих условий, – это ограничение численности ВСУ.



Альтернативный как израильско-палестинскому (вечной войне и разрухе), так и белорусскому (переходу в зависимое положение) является грузино-финский сценарий. По нему страна должна взять на себя обязательство не проводить враждебную политику в отношении Москвы и объявить нейтралитет, а Москва - обязательство не вмешиваться во внутреннюю политику. Так после 1945 года Иосиф Сталин не требовал от финнов становиться на социалистический путь развития, а Кремль сейчас не требует от Грузии признавать "независимость" Абхазии и Южной Осетии или вступать в ОДКБ. То есть по этой версии война заканчивается, отношения двух стран восстанавливаются. Они не станут союзными, но будут нормальными.



Итак, если Украина не получит гарантий безопасности, обязывающих Запад вступать в войну, то останется три сценария: израильско-палестинский, белорусский и грузино-финский.



Первый исключать нельзя, поскольку значительная часть общества (хотя и не очевидно, что большая), элит и армии категорически против любого примирения и нормализации отношений с РФ, даже если за продолжение противостояния придется заплатить большую цену.



Белорусский сценарий на данный момент полностью неприемлем для украинских элит, армии и большей части общества. Он может реализоваться только в случае полного разгрома ВСУ, краха украинского сопротивления и развала государственной системы.



Грузинский сценарий может быть реализован, если элиты и армия придут к мнению, что ради спасения государственности и нации от уничтожения нужно идти на компромиссы и замирение с Россией, и затем убедят в этом общество. Кто возглавит этот процесс и возьмет на себя убеждение и руководство страной, на самом деле не очень принципиально. Стоит напомнить, что на момент заключения перемирия с СССР в 1944 году президентом Финляндии был маршал Карл Густав Маннергейм, который до того шесть лет с небольшим перерывом воевал против Советского Союза.



Однако реализация грузинского сценария зависит не только от Киева, но и от Москвы: она тоже должна быть готова взять на себя обязательства оставить Украину в покое и не предпринимать новых попыток вторжения при условии сохранения нейтралитета Киева.



Реакция из Москвы на этот счет разноречивая.

"Грузинский сценарий оптимален для всех", - прокомментировал доклад JPMorgan один из самых известных и приближенных к Кремлю российских поллиттехнологов Евгений Минченко.



Однако общий тон заявлений российских властей пока иной. Они подчеркивают неизменность своих требований и демонстрируют желание добиться как минимум белорусского сценария - ему соответствуют все официально выдвигаемые условия Кремля.



Безусловно, можно воспринимать эти условия лишь как позицию для торгов, чтобы получить лучшие условия мирного соглашения по принципу "проси больше, получишь, что нужно". Но частота подобных заявлений показывает, что эти условия могут быть принципиальными для Кремля и до их достижения он войну останавливать не намерен.



При этом в Киеве распространено мнение, что с Москвой в принципе ни о каких компромиссах договариваться невозможно, ее цель – уничтожение украинской государственности и национальной идентичности. А потому ни о каких грузино-финских сценариях не может быть и речи, следует готовится к вечной войне, какой бы ни была ее цена. Публичная позиция Москвы практически ежедневно добавляет аргументы в пользу такой точки зрения.



Кроме того, для реализации грузинского сценария нужно как минимум непротивление ему Запада, имеющего большое влияние на Киев. Признаков же этого пока нет. Наоборот: в Европе укрепляется мнение, что после войны Украина должна стать форпостом европейской обороны против России.



Поэтому повторимся: грузинский сценарий - это компромиссный вариант завершения войны и заключения мира, который действительно нельзя исключать, но только при совпадении двух условий. Первое – готовность к взаимному примирению Украины и России. Второе – отсутствие активного сопротивления такому сценарию со стороны Запада. Сейчас все это видится крайне маловероятным. Но ситуация может измениться, если в ходе продолжающейся войны ни одна из сторон не сможет достичь поставленных целей. Либо если в воюющих странах и на Западе произойдут глобальные внутренние перемены.