Крупнейший в мире и США инвестиционный банк JPMorgan считает, что война в Украине закончится уже летом, к июлю.

Об этом говорится в первом докладе центра геополитики банка, созданного недавно для помощи клиентам в оценке инвестиционных рисков.

Аналитики банка полагают, что война "перешла в эндшпиль" и прекращение огня наступит до конца второго квартала этого года.

Наиболее вероятным сценарием (50%) центр считает грузинский, по которому Украина после войны не получит надежных гарантий безопасности, останется нестабильной и со временем, после одной-двух смен власти, окажется в сфере влияния России.

Менее вероятен израильский сценарий (20%), согласно которому Украина получит западные гарантии безопасности, но западные войска введены не будут. Она останется милитаризованным государством, постоянно готовым к новой войне.

По мнению аналитиков JPMorganChase, наименее вероятны (по 15%) варианты с условными названиями "Южная Корея" и "Беларусь".

Сценарий "Южная Корея" предполагает, что в Украине разместятся европейские войска, которые будут снабжаться американскими разведданными, а Вашингтон пообещает предоставить помощь в случае возобновления конфликта.

Сценарий же "Беларусь" предполагает, что США и Европа не смогут или не захотят обеспечивать безопасность Украины. Это позволит России добиться выполнения своих максималистских требований и фактически превратить Украину в зависимое государство. В этом сценарии РФ также расколет Запад и необратимо изменит мировой порядок, сложившийся после Второй мировой войны.

Между тем на Западе все чаще рассуждают о том, нападет ли Россия на Европу после завершения войны в Украине.

А Валерий Залужный считает, что Украина не выйдет на границы 1991 или 2022 года.