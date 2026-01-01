Сразу 24 человека погибли и более 50 пострадали после атаки беспилотников по Хорлам на захваченной части Херсонской области.

Об этом сообщил назначенный Россией "губернатор" Владимир Сальдо.



Он утверждает, что три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Чёрного моря, где местные жители праздновали Новый год.

По его словам, удар был нанесён после работы разведчика - почти под бой курантов. Среди пострадавших - четверо детей.

Пожар удалось потушить только под утро. Среди погибших есть ребенок.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Украина этого не комментировала. При этом в украинских военных пабликах уже идут предположения, что в кафе собрались праздновать Новый год "коллаборанты".

Российские СМИ публикуют кадры с места удара дрона по кафе.

Между тем атака по гостинице и кафе в Хорлах становится одной из основных тем в российском информационном пространстве.

Звучат призывы к "возмездию".

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сравнил случившееся с сожжением Хатыни нацистами в Беларуси во время Второй Мировой войны и пообещал "неминуемое и скорое возмездие".

А Владимир Сальдо обвинил в координации удара европейские спецслужбы.

Эти заявления накладываются на недавние утверждения РФ об атаке украинских беспилотников на резиденцию президента РФ Владимира Путина (Украина это отрицает), за который Москва также пообещала ответ.

То есть, создается впечатление, что идет подготовка к некой масштабной акции РФ.

Каким может быть ответный удар Кремля, мы разбирали в отдельном материале.



