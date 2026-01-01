ЦРУ доложило президенту США Дональду Трампу, что украинские дроны атаковали Новгородскую область, но не целили по резиденции Владимира Путина.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Они сообщили газете о выводах ЦРУ, согласно которым "попытки нападения на Путина не было".

"Разведка США установила, что Украина пыталась нанести удар по военной цели, расположенной в том же регионе, что и резиденция Путина, но не поблизости, сообщил чиновник", - говорится в сообщении.

При этом в статье говорится, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф проинформировал Трампа по этому вопросу. После чего президент США перепостил статью New York Post, где говорится, что "Россия стоит на пути к миру".

Выводов, публикуемых газетой, официально не подтверждали ни в ЦРУ, ни в Белом доме.

Накауне газета The New York Times также писала, что, в отличие от министерства войны во главе с главой Пентагона Питом Хегсетом, который скептически относится к поддержке Украины, ЦРУ намного более плотно взаимодействует с Киевом, помогая, в том числе, в атаках украинскими дронами на российские НПЗ (в частности, передав Киеву информацию об особо уязвимом оборудовании, в которое нужно целится).

"В то время как г-н Хегсет оттеснял генералов, поддерживавших Украину, директор ЦРУ г-н Рэтклифф последовательно защищал усилия собственных сотрудников агентства, направленные на помощь Украине. Он сохранил присутствие агентства в стране на максимальном уровне; финансирование его программ там даже увеличилось", - писало издание.

Исходя из данных издания, Рэтклифф подводил Трампа к мысли о целесообразности поддержки Украины и ее ударов по российской энергетике.

"Когда кампания (украинских ударов по НПЗ - Ред.) начала приносить результаты, г-н Рэтклифф обсудил её с г-ном Трампом. Президент, казалось, прислушивался к нему. Они часто играли вместе в гольф по воскресеньям", - пишет NYT.

Напомним, в Кремле сообщили, что Трамп был "шокирован" попыткой удара по резиденции Путина и осудил атаку.

О последствиях заявленной атаки на резиденцию Путина мы писали в отдельном материале.