Президент США Дональд Трамп разместил у себя в соцсети Truth Social публикацию из американской газеты, призывающей к жёстким действиям в отношении РФ.

Речь идёт о редакционной статье New York Post – газете, близкой к "ястребиному" крылу Республиканской партии США.

Материал вышел под заголовком: "Заявление об "атаке" на Путина показывает, что именно РФ мешает миру".

В целом статья выдержана в очень жёстком духе.

В частности, издание заявляет, что "атаки беспилотника на резиденцию Путина, скорее всего, никогда и не было", а также, что "любое нападение на Путина более чем оправдано".

Кроме того, New York Post призывает к решительным мерам в отношении России после заявления Кремля об изменении позиции по переговорам в свете "удара по резиденции".

"Ответом должно быть не больше уступок, а более жёсткие меры. Киев сделал свою часть работы. Путин должен столкнуться с более строгими санкциями и более смертоносным оружием в Украине", – говорится в статье.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм призвал ужесточить давление на Москву.

Напомним, представитель США в НАТО пообещал, что Вашингтон изучит обстоятельства атаки на резиденцию Путина.