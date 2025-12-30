Соединенные Штаты намерены тщательно изучить обстоятельства недавней попытки Украины атаковать резиденцию российского лидера Владимира Путина в Новгородской области.

Об этом заявил американский постоянный представитель при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Fox Business.

"Мы исчерпывающе изучим всю разведывательную информацию, касающуюся атаки на резиденцию Путина", - сказал постпред США при НАТО.

Ранее в том же интервью Уитакер заявил, что атака на резиденцию Путина выглядит как "безрассудный поступок" на фоне переговоров.

Напомним, Украина отрицает факт своей атаки на резиденцию Путина.

Также Зеленский сообщил, что украинская делегация обсудила с США заявленную Россией атаку на резиденцию Путина.

"Мы понимаем, что это фейк. И наши партнеры всегда могут благодаря техническим возможностям проверить, что это был фейк", - сказал Зеленский.

Между тем Кремль снова угрожает Украине ответным ударом на атаку дронов на резиденцию президента РФ и не считает нужным предоставлять доказательства атаки.

Что означают заявления Кремля о попытке удара по резиденции Путина, мы разбирались в отдельном материале.