Кремль снова угрожает Украине ответным ударом на атаку дронов на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области, о которой вчера сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров.

О возможном ответе заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

"Россия не выходит из переговорного процесса и будет продолжать переговорный процесс и диалог прежде всего с американцами. Российские военные знают, как, чем и когда отвечать", - сказал Песков.

Он добавил, что Москва не обязана предоставлять доказательства этой атаки.

"Я не думаю, что здесь должны быть какие-то улики. Если массовый налет дронов осуществляется, которые благодаря четкой работе ПВО были сбиты. Что касается обломков, здесь я не могу сказать, это тема для наших военных. Мы видим, что сам Зеленский пытается это отрицать, и многие западные СМИ, подыгрывая киевскому режиму, начинают разгонять тему, что этого не было. Это безумные утверждения", - заявил Песков.

Напомним, глава МИД Украины Андрей Сибига уверял, что налёт на резиденцию Путина придуман Москвой для создания повода и оправдания дальнейших атак РФ против Украины, а также для "срыва конструктивного мирного процесса".

