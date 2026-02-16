В киевском метрополитене произошло частичное обрушение потолка сразу на двух станциях: "Теремки" Оболонско-Теремковской линии и "Черниговская" Святошинско-Броварской линии.

Об этом сначала сообщили столичные телеграм-каналы.

Затем пресс-служба метрополитена подтвердила инцидент на "Теремках", отметив, что он стал следствием обстрелов.

"Вчера вечером, 15 февраля, около 22:30, было зафиксировано локальное повреждение отдельных элементов подвесного потолка одного из выходов. Пострадавших нет. Инцидент произошел из-за неоднократных предварительных повреждений конструкций выхода, полученных при обстреле. Часть дефектов носила скрытый характер и не была заметна во время визуальных осмотров. При этом проводились подготовительные работы по дальнейшему частичному ремонту выхода. Сейчас специалисты продолжают обследовать систему подвесного потолка и подземный переход станции", - сказано в публикации о "Теремках".

Сейчас станция работает в обычном режиме.

Что касается "Черниговской", то там конструкции потолка упали на край платформы. Аварийный участок оперативно огородили лентами.

Напомним, в 2023 году в столице затопило шесть станций синей ветки метро, их закрывали на длительный ремонт.

К осени 2024 года полноценную работу ветки восстановили.