Польская полиция задержала гражданку Украины, которая превысила скорость, так как спешила на маникюр.

Об этом сообщает польская полиция и СМИ.

Инцидент произошел на прошлой неделе на трассе S12/S17 в направлении из Люблина в Варшаву.

23-летняя гражданка Украины была остановлена полицией за значительное превышение скорости. Ей оформили максимально возможный за это правонарушение штраф.

Записи с полицейских видеорегистраторов подтвердили, что девушка ехала на автомобиле Mercedes почти 200 км/ч при установленном на данном участке дороги ограничении скорости 120 км/ч. В официальном заявлении полиции приводится пояснение девушки, которая заявила, что ехала со скоростью 200 км\час из-за того что спешила из Люблина в Варшаву в салон на маникюр.

Украинку оштрафовали на 2500 злотых (примерно 30 тысяч гривен). Также она получила 15 штрафных баллов. Это максимально возможный штраф за нарушение скорости.

Сотрудники правоохранительных органов предупредили девушку, что если она совершит аналогичное правонарушение снова в течение двух лет, то ей будет назначен штраф в размере 5000 злотых.

