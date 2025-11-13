В польском поезде украинка размахивала ножом, кричала матом и на весь вагон пела гимн Украины.

Об этом сообщают Wiadomosci со ссылкой на появившееся в сети видео.

Издание пишет, что женщина начала конфликт, когда проводник спросил её о билете: сначала она оскорбляла проводника, а потом достала нож и стала угрожать работнику железной дороги.

Попутно украинка рассказала, что "нож предназначается мужу", который отобрал у неё ребёнка.

Конфликт закончился тем, что кто-то из пассажиров сбил женщину с ног тяжёлым чемоданом.

Ранее на вокзале Гамбурга женщина бросилась с ножом на прохожих, ранив минимум 12 человек.

Также мы публиковали видео после поножовщины в британском поезде, когда железнодорожник помешал нападавшему догнать убегавших пассажиров.