Украинку с ножом пассажир польского поезда угомонил тяжёлым чемоданом. Она ругалась и пела гимн. Видео
В польском поезде украинка размахивала ножом, кричала матом и на весь вагон пела гимн Украины.
Об этом сообщают Wiadomosci со ссылкой на появившееся в сети видео.
Издание пишет, что женщина начала конфликт, когда проводник спросил её о билете: сначала она оскорбляла проводника, а потом достала нож и стала угрожать работнику железной дороги.
Попутно украинка рассказала, что "нож предназначается мужу", который отобрал у неё ребёнка.
Конфликт закончился тем, что кто-то из пассажиров сбил женщину с ног тяжёлым чемоданом.
Ранее на вокзале Гамбурга женщина бросилась с ножом на прохожих, ранив минимум 12 человек.
