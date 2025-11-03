В Сети появился видеоролик теракта, который накануне произошел в британском Хантингдоне. В вагоне поезда произошла массова поножовщина, в результате которой в больницу были доставлены десять человек.

Кадры опубликовало издание Daily Mail.

На опубликованных кадрах можно заметить, как группа пассажиров бежит по железнодорожной станции, а вооружённый ножом мужчина преследует толпу людей.

При этом работник железной дороги попытался его задержать, чтобы выиграть время для пассажиров.

Затем мужчина с ножом покидает станцию, перелазя через забор.

Ранее мы писали, что два человека устроили массовую поножовщину в британском поезде, который шел в Лондон. Погибших нет, но в больницу попали десять человек, девять из которых с опасными для жизни ранениями.

До этого в Соединенных Штатах Америки в вагоне поезда убили 23-летнюю украинскую беженку Ирину Заруцкую, которая недавно из-за войны уехала из Украины.

