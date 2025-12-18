В четверг, 18 декабря, в Украине идет 1394-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 18 декабря

11:50 В Одессе люди перекрыли дорогу из-за отключения света в течение недели, сообщают местные телеграм-каналы.

10:23 Драка сотрудников ТЦК с гражданскими в Днепре.

09:53 Кадры разрушенной подстанции в Арцизе Одесской области, где света не будет до 26 декабря.

09:23 В Сумах был прилёт по учебному заведению, сообщает ГСЧС. Пострадал один человек.

08:40 За последние несколько дней существенно сократилась площадь, контролируемая ВСУ в Мирнограде. Вокруг города, по данным Deep State, увеличилась серая зона.

Также вчера россияне продвинулись к югу от Запорожья: серая зона вплотную подошла к селу Лукьяновскому под Степногорском, где за последние дни было продвижение войск РФ.

Кроме того, российские войска за последние дни дошли практически до центра Гуляйполя на востоке Запорожской области.

08:33 Ночью в Николаевской области были нанесены удары по объектам энергетики, сообщил губернатор Виталий Ким. В результате обесточены несколько населенных пунктов в Вознесенском и Николаевском районах.

А вчера вечером областной центр атаковал дрон, предварительно типа "Молния". Повреждены окна двух многоквартирных домов, автобус, легковой автомобиль и газовая сеть.

07:41 По Запорожью нанесён удар, из-за которого пострадали девятиэтажка и гаражный кооператив.

07:39 В Черкассах обесточена часть города после ночных прилётов, сообщают местные телеграм-каналы.

07:35 За минувшие сутки россияне продвинулись под Покровском, в Северске и в районе Дачного (новопавловское направление). Об этом сообщает украинский военный телеграм-канал Deep State.

06:17 Ночью БпЛА атаковали танкер в порту Ростова-на-Дону, есть погибшие и раненные, сообщил мэр города Александр Скрябин.

"Силами оперативных служб ведется тушение возгорания на танкере", - заявил мэр.