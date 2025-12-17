Украина уже находится на грани банкротства.

Об этом пишет агентство АР.

По информации агентства, Международный валютный фонд (МВФ) оценивает, что в 2026 и 2027 годах Украине потребуется в общей сложности 137 млрд евро (160 млрд долларов). Деньги должны быть получены к весне.

"Одно совершенно ясно: мы должны принять решение о финансировании Украины на следующие два года в рамках работы Европейского совета", – заявила сегодня председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен депутатам Европарламента.

Председатель Европейского совета Антониу Коста, который будет председательствовать на саммите, пообещал, что лидеры будут продолжать переговоры до достижения соглашения, даже если на это потребуется несколько дней.

Напомним, что саммит Евросовета состоится 18-19 декабря в Брюсселе. Заседание планирует лично посетить президент Украины Владимир Зеленский.

Одним из ключевых вопросов саммита, как считается, станет выделение "репарационного займа" Украине за счет российских замороженных активов, против чего выступают семь стран Евросоюза.

Между тем за 24 часа до саммита Евросовета Бельгия неожиданно заявила, что переговоры о репарационном кредите для Украины пошли вспять.

О последствиях для Украины и Европы при выдаче репарационного кредита мы подробно писали в отдельном материале.