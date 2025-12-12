Словакия будет блокировать попытки ЕС выделить репарационный кредит Украине, если эти деньги планируют направить на оборонные нужды.

Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в своих соцсетях.

Политик направил официальное письмо председателю Европейского совета Антониу Коште, в котором заявил, что Братислава будет блокировать любые решения ЕС о военном финансировании Украины в 2026–2027 годах.

По его мнению, конфликт в Украине "не имеет военного решения", а стратегия Евросоюза по поддержке Киева является "ошибочной и неэффективной". Он заявил, что не станет голосовать за выделение средств на военные цели, ссылаясь на свою "мирную политику".

Политик отметил, что поддерживает все "мирные инициативы" президента США Дональда Трампа. Он утверждает, что использование замороженных активов РФ может "угрожать американским миротворческим усилиям", поскольку Трамп рассчитывает использовать эти средства для послевоенного восстановления Украины.

Кроме того, Фицо упомянул о "коррупционных скандалах" в Украине, а также упрекнул Киев за остановку транзита российского газа, что, по его словам, нанесло Словакии "значительный финансовый ущерб".

При этом он подчеркнул, что его правительство "остаётся ответственным партнёром" в гуманитарной сфере: страна приняла около 200 тысяч украинских беженцев и реализует новые инфраструктурные проекты.

Фицо также подтвердил поддержку вступления Украины в ЕС, но добавил, что среди членов сообщества растёт сомнение в возможности быстрого продвижения Киева по этому пути.

Напомним, что перед выдачей репарационного кредита ЕС хочет задействовать механизм, который позволяет проголосовать о бессрочной заморозке российских активов большинством голосов, а не единогласно. Это исключает возможность вето со стороны Венгрии и Словакии.

При этом, чтобы выдать кредит, нужно преодолеть сопротивление Бельгии, которая является основным держателем российских активов. Но Бельгия своего согласия на кредит не даёт.