В пятницу, 12 декабря, в Украине идет 1388-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 12 декабря

08:33 В России ночью дроны атаковали НПЗ в Ярославле. Всего, как заявляет Минобороны РФ, было сбито около 90 БпЛА.

08:18 Дрон атаковал многоквартирный жилой дом в Твери, сообщают российские СМИ. В результате повреждены квартиры с первого по четвертый этаж, шесть взрослых и один ребенок ранены и находятся в больнице. Около 20 жильцов эвакуированы в пункт временного размещения.

08:03 В Одессе после ночных прилётов начались перебои со светом, а в отдельных районах - с водоснабжением, пишут местные телеграм-каналы. Они также публикуют видео ночных взрывов.

08:01 После вчерашних ударов дронами по Павлограду погиб мужчина, ещё четыре человека пострадали, сообщает ОВА.

07:47 Россияне продвинулись к востоку от Мирнограда, а также севернее, у основания бывшего Добропольского выступа. Об этом сообщает военный телеграм-канал Deep State.