Президент США Дональд Трамп заявил лидерам Германии, Франции и Британии в ходе вчерашнего телефонного разговора, что они должны оказывать давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот принял условия американского мирного плана.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации издания, Трамп исключает возможность изменения мирного плана, предложенного Вашингтоном.

"Президент США повторил свою публичную критику в адрес Зеленского за то, что тот не прочитал предыдущий мирный план США. При этом Трамп практически не показал никаких признаков того, что он готов пересматривать предложенные Вашингтоном условия", - говорится в статье.

Как сообщает Axios со ссылкой на источники в Белом доме и украинского чиновника, представители США, Украины, Франции, Германии и Британии собираются обсудить мирный план и европейско-украинские правки к нему в субботу в Париже.

Кроме того, после вчерашнего разговора Трампа с европейскими лидерами Зеленский и европейцы хотят снова созвониться с главой Белого дома, однако дата пока не назначена.

Украинский чиновник рассказал изданию, что в украинские правки по мирному плану вошли "новые идеи" по решению таких спорных вопросов, как территории и ЗАЭС.

Ранее Трамп заявил, что американцы примут решение ехать ли на встречу с европейцами или нет в зависимости от того, что предложат европейцы, так как он не хочет зря тратить время.

Напомним, новый мирный план США предполагает, что ВСУ покинут Донбасс, Украина откажется от курса в НАТО, но вступит в Европейский Союз до 2027 года.

О ходе мирных переговоров "Страна" писала в отдельном материале.