В четверг, 11 декабря, в Украине идет 1387-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 11 декабря

12:15 Кадры ночной атаки на Кременчуг. Пострадали объекты энергетики.

12:06 В сентябре был самый высокий отток украинцев в ЕС за последние два года, сообщает Eurostat.

За месяц статус беженства в Евросоюзе получили 79 тысяч украинцев - это самый высокий показатель с августа 2023 года. Вероятно, приток украинцев связан с открытием границ для мужчин 18-22 лет.

Всего же по состоянию на 31 октября 2025 года в ЕС находятся 4,3 млн украинцев - на 6170 меньше, чем в конце сентября. Больше всего живут в Германии (1 229 960 человек, 28,6% от всех в ЕС), Польше (965 005; 22,5%) и Чехии (393 005; 9,1%).

11:22 1,3 миллиона семей в Украине остались без жилья, сообщил нардеп из "Слуги народа" Виталий Войцеховский.

"Правительство отчитывается, что 1,5 тысячи семей получили жилье по программе "єОселя". Это не достижение, а недоработка, если такое количество людей смогло получить жилье", - говорит депутат.

По его оценке, даже всей доходной части бюджета не хватит на жильё для всех нуждающихся.

10:56 За всё время обменов в течение полномасштабной войны Россия передала Украине более 11 000 тел погибших солдат. Об этом заявил глава МИД РФ Лавров.

По его словам, Киев передал Москве 201 тело российских военных.

10:41 Цирки, тренажерные залы и торговые центры по-прежнему входят в список критически важных предприятий, которым не отключают свет, сообщил "РБК-Украина" эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев.

Списки составляют местные органы власти. По мнению Рябцева, большинство предприятий в перечне критически важных не могут считаться такими.

"В перечне защищенных потребителей две трети не имеют к объектам критической инфраструктуры никакого отношения", - отметил он.

10:31 "Резерв+" сделали обязательным для всех военнообязанных, сообщает Минобороны.

Правительство обновило правила воинского учета и теперь военно-учетные документы создаются только в электронном виде.

Для тех, кто не всегда может пользоваться электронной версией, доступна и бумажная копия, которую можно самостоятельно распечатать через "Резерв+", "Дию" или получить в ТЦК.

09:38 В Днепре жители задержали сотрудников ДТЭК из-за длительных отключений света в их домах, сообщают местные телеграм-каналы.

"Люди вышли и не отпускают сотрудников ДТЭК, потому что дом сидит без света после каждого включения. Включают свет и через 5 минут свет пропадает. ДТЭК не ремонтируют, а перекидывают дома с фазы на фазу, если есть проблема. Доперекидывались, что дом на 14 подъездов не могут включить нормально. Графики 7 часов света нет, 3,5 часа есть, но по сути света нет и эти 3,5 часа", - жалуются местные жители.

ДТЭК вызвал полицию. Чем завершился конфликт, не сообщается.

09:07 В Киеве вчера полиция и ТЦК перекрывали улицу Тепловозную для проверки документов у всех водителей.

09:00 Беспилотник ударил по дому в пригороде Львова.

Отметим, что воздушную тревогу в регионе сегодня ночью и утром не объявляли. Происхождение дрона неизвестно.

08:35 По информации спасателей, в Херсоне после обстрела возник пожар в жилом доме. Несмотря на риски повторных атак, ГСЧС ликвидировала возгорание. Обошлось без пострадавших.

08:30 Ночью Одесская область подверглась атаке, в результате вспыхнули пожары на объектах энергетической инфраструктуры, которые сейчас ликвидированы, сообщает ГСЧС.

Также повреждения получили два частных жилых дома и админздание. Погибших и пострадавших нет.

07:58 Ночью ракеты и дроны снова массированно атаковали Кременчуг. Пострадали объекты энергетической инфраструктуры, сообщила Полтавская ОВА.

По данным администрации, обломки и прямые попадания вызвали пожары на нескольких энергообъектах.

07:56 Ночью Россию атаковали беспилотники, Минобороны страны заявляет о поражении 287 дронов. Часть из них - более 30 - летела на Москву. В московских аэропортах было задержано более 200 авиарейсов.

В Великом Новгороде был атакован завод химических удобрений "Акрон". Аналогичное предприятие было целью атаки в Смоленской области, в городе Дорогобуже.

Также пострадали жилые дома в Воронежской и Брянской областях. Над последней сбили более сотни беспилотников.