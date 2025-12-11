Анализируем итоги 1387-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Армия РФ продвинулась на трех участках севернее Лимана - в районе Среднего, Дерилового и Колодязей, сообщает Deep State.

Россия заявила о полном захвате Северска в Донецкой области. С утра российские паблике публиковали видео с флагами РФ из разных частей города, а ближе к вечеру о взятии города Путину сообщили военные на совещании по ситуации на фронте.

Украина этого не подтверждает. Но по карте Deep State почти весь город либо уже захвачен россиянами, либо находится в серой зоне. По словам украинских военных, город на грани потери.

"Город держится на моральной воле, но фронт там уже дышит порохом из каждого двора. Противник ворвался в центральную часть города и подтянул оба фланга – северный и южный. Фактически они зажимают нашу линию в жесткие клещи, оставив нам узкую полосу контроля у реки. Им осталось перейти её, и начнётся рубка за запад Северска. На северо-западной окраине ещё держится небольшой сектор домов, но на общую картину он уже не влияет: это скорее лоскут, а не фактор", - написал украинский боец с позывным "Мучной".

По его словам, "вырисовывается мрачная перспектива: Северск скоро может отколоться, и тогда линия боя сдвинется дальше – к новой большой битве уже за Славянское направление".

На совещании Путина с военными президент РФ приказал российским войскам в Украине продолжать боевые действия "для выполнения поставленных целей в строгом соответствии с планами". Кроме того, начальник Генштаба РФ Герасимов доложил Путину, что будет расширено наступление войск РФ в Харьковской и Сумской областях.

Российское минобороны сегодня заявило сегодня о захвате села Лиман к югу от Волчанска в Харьковской области. Украина этого не подтверждала. На карте Deep State населенный пункт находится под украинским контролем.

Ночью по России прошла массированная атака беспилотников. Минобороны РФ заявляет о сбитии 287 дронов. Часть из них - более 30 - летела на Москву. В московских аэропортах было задержано более 200 авиарейсов.

В российских регионах были атакованы химпредприятия. В частности, завод по производству удобрений в Великом Новгороде Также пострадали жилые дома в Воронежской и Брянской областях. Над последней сбили более сотни беспилотников.

В Украине была массированная атака на Кременчуг - ракетами и дронами - а также по Одесской области. В обоих случаях пострадали объекты энергетики.

Что написано в мирном плане Трампа

СМИ сегодня опубликовали последнюю версию мирного плана Трампа, которую передали Украине. По данным украинского издания "Зеркало недели", план включает четыре документа:

- 20-пунктовое соглашение Украины, России, США и Европы;

- рамочные заверения по безопасности для Украины;

- обязательства США касательно НАТО;

- отдельное американо-российское соглашение.

Пакет предполагает фиксацию контроля РФ над Крымом, Луганской и Донецкой областями, а изменение их статуса возможно только дипломатическим путём.

В Донецкой области предлагается создать демилитаризованную буферную зону (30% территории региона, которые ныне контролируют ВСУ), в которую не входят вооружённые силы сторон. То есть, в обновлённом американском плане остаётся пункт о том, что украинские войска выводятся из Донецкой области. При этом, судя по тому, что в целом контроль над Донецкой областью остается за РФ, то, управлять демилитаризованной зоной будут россияне.

Так же это трактует и Financial Times. По данным газеты, мирный план США предполагает, что демилитаризованная зона, создаваемая на подконтрольной ныне Украине территории Донецкой области, откуда ВСУ должны вывести войска, а Россия не будет вводить, будет международно признанной территорией России.

Также, по данным газеты, министр армии США Дэн Дрисколл заявил, что Вашингтон готов гарантировать Украине безопасность и создать "самую высокотехнологичную демилитаризованную зону". Для этого Киев должен вывести войска из Донбасса.

Но вернемся к плану, изложенному "ЗН".

По Запорожской и Херсонской областям США предлагают закрепить текущую линию соприкосновения. Остальные территории за пределами пяти украинских регионов РФ должна покинуть (то есть Россия должна будет вывести свои войска из Харьковской, Сумской и Днепропетровской области). После согласования параметров стороны берут обязательство не менять их силой.

Отдельно фиксируется предложение о перезапуске Запорожской АЭС под управлением нового оператора из США, с передачей Украине 50% вырабатываемой электроэнергии. То есть - 50% будет отдаваться России, как и было предусмотрено в первоначальном плане из 28 пунктов.

Документы снимают прежнее требование к Украине закрепить в законодательстве невступление в НАТО. Вместо этого США предлагают ввести обязательство Альянса не расширяться и не приглашать Украину в члены НАТО, зафиксированное как в отдельном документе, так и в двустороннем американо-российском соглашении. То есть, запрет на членство Украины в НАТО остается.

США также заявляют о намерении "модерировать" диалог РФ–НАТО по вопросам безопасности и выступать против размещения иностранных войск в Украине.

США предлагают ограничить численность ВСУ в мирное время до 800 тысяч человек (в первоначальном варианте плана было 600 тысяч).

План содержит положения о гарантиях безопасности, аналогичных 5-й статье НАТО, однако без прямого обязательства вступить в войну на стороне Украины в случае нового нападения. Подписанты обещают в таком случае "сильный военный ответ", но эти гарантии не распространяются на действия Украины на территории РФ. Вводится порог "значительного, намеренного и длительного" нападения РФ, после которого США определяют меры реагирования. Отдельное рамочное соглашение по безопасности носит формат "заверений" и не является юридически обязательным, уточняет "ЗН". Предусмотрено также 10-летнее соглашение о безопасности и создание мониторинговой комиссии.

США также включили в пакет обязательство поддержать вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 года и предоставить преференциальный доступ к рынку ЕС на переходный период.

План предполагает проведение выборов в Украине "как можно скорее" после подписания соглашения.

В блоке восстановления предлагается создать американо-европейский инвестиционный фонд объёмом 200 млрд долл. Часть замороженных российских активов должна быть разморожена и направлена в восстановление, с уточнением процедуры после консультаций с европейской стороной (та же схема была предусмотрена и в первоначальном варианте плана Трампа).

Американо-российский документ предусматривает использование под управлением США 100 млрд долл. из замороженных российских активов, с созданием отдельного инструмента для совместных проектов США и РФ.

Двустороннее соглашение США и России включает взаимные обязательства: помимо отказа США поддерживать приглашение Украины в НАТО и обязательства противодействовать размещению иностранных войск в Украине, там записано экономическое сотрудничество и реинтеграция России в глобальные площадки "при выполнении условий". Также в этом документе будут прописаны обязательства РФ о политике ненападения.

То есть, по духу этот документ соответствует первоначальным 28 пунктам Трампа, суть которых состоит в компромиссе с Россией и попытке учесть ряд ее существенных требований (в том числе, по выводу ВСУ из Донбасса и внеблоковому статусу Украины).

Также обращает на себя внимание упоминание необходимости провести выборы в Украине сразу после подписания соглашения. То есть, эта тема неслучайно всплыла в риторике Трампа за последние дни. Также стоит напомнить, что недавно о "нелегитимности" Зеленского снова заговорили в Кремле.

Иными словами, вопрос смены власти в Украине, видимо, является одним из существенных в рамках обсуждаемой с РФ сделки. Как и восстановление торговых связей США и Запада в целом с Россией.

Однако, судя по всему, ни Украина, ни Европа этот план принимать не хотят.

Европа сопротивляется плану Трампа

Украина передала США свои правки к американскому плану, вероятно, изложенному выше. Об этом сообщили западные СМИ.

По данным Axios, правки Украины к проекту мирного плана США написаны сотрудничестве с Европой и касаются территориальных вопросов. Встреча американской и украинской делегаций по этим правкам состоится сегодня в онлайне, добавляет издание. А вживую американцы, европейцы и представители Киева должны встретиться в субботу в Париже.

Украинская сторона направила документ после нескольких дней консультаций с ключевыми европейскими союзниками - Великобританией, Францией и Германией. По данным источников Axios, ответ Киева содержит замечания и уточнения, которые, как отметил украинский чиновник, нужны "чтобы вся схема была реализуема".

В документ включены новые идеи по урегулированию "чувствительных вопросов", связанных с территорией и ситуацией вокруг Запорожской АЭС.

Детали украино-европейских правок неизвестны, однако ранее Зеленский заявлял, что не согласен с выводом украинских войск из Донбасса. Также поступала информация, что Киев хочет вернуть под свой контроль Энергодар и Запорожскую АЭС.

Свое несогласие с выводом войск Зеленский повторил и сегодня.

"Позиция Украины по Донбассу неизменна – "стоим, где стоим", – сказал он.

Также он подтвердил требование США вывести ВСУ из Донбасса.

"Американская сторона видит, что украинские войска выходят с территории Донбасса, и компромисс вроде бы в том, что российские войска не заходят на эту территорию Донбасса. Вот так примерно сейчас выглядит компромиссное видение Соединенных Штатов Америки", – заявил он.

Европейские лидеры в свою очередь провели телефонный разговор с Трампом. По его итогам канцлер Германии Мерц заявил, что Европа передала США "документ, который касался территориальных уступок, которые Украина могла бы принять".

"Но это был вопрос, на который украинский президент и украинский народ должны ответить. И мы сказали президенту Трампу именно это", - сказал канцлер Германии по итогам разговора с Макроном, Стармером и Трампом. Он добавил, что очередные переговоры Европы с администрацией США могут состояться на выходных, а в начале следующей недели возможна встреча с американцами в Берлине.

При этом сам американский президент после разговора с европейцами сделал ряд скептических заявлений на этот счет.

Он подтвердил, что вчера говорил об Украине с лидерами Германии, Франции и Великобритании и заявил, что "довольно жестко обсудил Украину с европейскими лидерами".

Трамп также подтвердил, что европейцы хотят провести встречу с американскими представителями и Зеленским на выходных. Но дал понять, что эта встреча может не состояться. "Они хотят, чтобы мы приехали на встречу в Европу на выходных, и мы примем решение в зависимости от того, что они нам предложат. Мы не хотим зря тратить время", - сказал американский президент.

Позже Wall Street Journal написала, что Трамп заявил лидерам Германии, Франции и Британии в ходе вчерашнего телефонного разговора, что они должны оказывать давление на Зеленского, чтобы тот принял условия американского мирного плана, который США не собираются менять.

"Президент США повторил свою публичную критику в адрес Зеленского за то, что тот не прочитал предыдущий мирный план США. При этом Трамп практически не показал никаких признаков того, что он готов пересматривать предложенные Вашингтоном условия", - говорится в статье.

Но пока, исходя из всех последний заявлений, можно сделать вывод, что Европа и Киев торпедируют продвигаемый американцами план, предлагая правки, которые, вероятно, не примет Россия, после чего мирный процесс будет сорван. Что, вероятно, и вызывает недовольство Трампа.

Причем помимо вопросов территорий и ЗАЭС остаются и другие спорные темы.

Как пишет Wall Street Journa пишет, что США передали Европе конфиденциальные предложения по возвращению России в мировую экономику - но европейцы раскритиковали его.

По данным газеты, один из документов описывает использование около 200 млрд долларов замороженных российских активов для проектов в Украине. Среди идей - создание крупного дата-центра, который должен получать питание от Запорожской АЭС.

В другом приложении представлен общий план США по выводу российской экономики из кризиса. Он предполагает инвестиции американских компаний в стратегические сектора РФ - от добычи редкоземельных элементов до бурения нефтяных скважин в Арктике, а также содействие восстановлению потоков российских энергоносителей в Западную Европу и другие регионы.

По данным газеты, европейские чиновники выступили против плана. Они опасаются, что такой подход даст России передышку для ускорения экономического роста и укрепления своей военной мощи. Также в Европе опасаются, что американский вариант перечеркнет собственные планы Европы по поддержке украинского правительства.

Европейский чиновник, комментируя предложения, назвал их экономической версией Ялтинской конференции 1945 года, на которой победители войны делили Европу. "Это как Ялта", - сказал он. "Результат может коренным образом изменить экономическую карту континента", - заявил европейский источник.

Американские представители возражают этой точке зрения. По их мнению, европейский подход слишком быстро истощит замороженные российские средства, которые хотят просто передать воюющей Украине. Вашингтон предлагает иную модель: привлечь руководителей Уолл-стрит и крупные частные фонды для инвестирования этих активов и увеличения доступного объема средств.

Один из участников переговоров заявил, что под управлением США такой фонд может вырасти до 800 млрд долларов. "Мы действительно понимаем, что такое финансовый рост", — сказал он.

На этом фоне Европа пытается формировать процесс фактической конфискации российских активов для выдачи Украине "репарационного кредита", что, по сути, заблокирует выполнение важнейшей части мирного плана Трампа, касательно создания фондов для послевоенного восстановления Украины и инвестиций в Россию.

Завтра европейцы попытаются согласовать вопрос постоянной заморозки российских активов (чтоб не нужно было каждые полгода заморозку продлевать). Если это получится, то на следующей неделе, как хотят в Еврокомиссии, страны ЕС должны согласовать и "репарационный кредит".

Хотя пока согласия по данному вопросу в Европе нет.

Особенно, с учетом того, что это прямо противоречит плану Трампа. И, как пишут западные СМИ, американцы уже дают понять европейским странам, что они против идеи "репарационного кредита". Что может изменить позицию ряда стран, которые ориентируются на Вашингтон.

Например, Италии. По данным итальянских медиа, недавний разговор Зеленского с премьером Италии Мелони в Риме был очень напряженным, а Мелони уговаривала президента Украины пойти на "болезненные уступки".

Какие варианты действий у Трампа в случае отказа Киева и Европы от американского плана, мы писали здесь.

Проблемы с дезертирами и "легионерами"

В Украине нарастают проблемы с дезертирством из армии.

На днях украинская прокуратура засекретила данные о СЗЧ и дезертирстве. В сети обратили внимание, что такая информация перестала публиковать на сайте прокуратуры, а позже в Офисе генпрокурора официально это подтвердили.

Там заявили, что военные уголовные правонарушения относятся к категории сведений с ограниченным доступом, а закрыли их в целях "защиты национальной безопасности, недопущения использования таких данных против Украины, сохранения стабильности и доверия к силам обороны в условиях войны, противодействие информационно-психологическим операциям государства-агрессора".

Напомним, что ранее данные о большом количестве случаев СЗЧ публиковались регулярно и вызывали значительный резонанс. Так, сообщалось, что только за 10 месяцев 2025 года было открыто 161 461 производство по СЗЧ - это в четыре раза больше, чем в прошлому году.

При этом в армии стали ужесточать возвращение дезертиров. Как сообщают СМИ, бригады ВСУ стали получать уведомление о том, что Генштаб изменил механизм возврата на фронт.

"Новыми условиями предусмотрено не обращать внимания на рекомендательные письма и письменные согласования от командиров частей, а направлять личный состав, вернувшийся после СЗЧ, в определенные части приоритетного комплектования (штурмовые полки и ДШВ). Необходимо довести эту информацию до всех военнослужащих не как страшилку, а как информирование, чтобы большинство военнослужащих поняли, что схема перевода в результате СЗЧ в выбранную часть уже не работает", — говорится в сообщении.

Генштаб ВСУ отрицает эту информацию, но фактически подтвердил, что сзчшники лишаются права выбора, в какую часть вернуться. Там говорят, что действительно приняли ряд мер по изменению процесса перевода и возврата из СЗЧ.

В частности, при назначении военнослужащих, вернувшихся из СЗЧ, на должности в новые воинские части, исключены промежуточные звенья в проработке документов, в частности армейский корпус, оперативное командование и остальные. Документы на назначение подаются напрямую от воинской части в Генштаб.

Но военнослужащие, которые после СЗЧ вернулись в батальоны резерва, «направляются во все боевые бригады, требующие пополнения личным составом, в том числе и в ДШВ и штурмовые части».

В то же время Генштаб подтвердил, что у ушедших в СЗЧ бойцов не будет права самостоятельно выбирать часть, куда переводиться. «Нововведения делают нецелесообразным совершение СЗЧ военнослужащими с надеждой перевестись в избранную воинскую часть», - говорится в заявлении. С учетом того, что наибольшая нехватка солдат у ВСУ сейчас на передовой, скорее всего именно туда по большей части и отправляют вернувшихся из СЗЧ.

Поступила информация, что параллельно с этим многие иностранцы, воюющие за ВСУ, стали расторгать контракты из-за ликвидации Иностранных легионов и перевода их бойцов в штурмовые войска.

"Таким образом, обычные бригады/подразделения теряют возможность осуществлять пополнение личного состава бойцами, которые решили вернуться из СЗЧ и множится на ноль вся проведенная реформа и медийная кампания на соответствующий процесс. Одновременно с этим соответствующие указания становятся препятствием для перевода бойцов через СЗЧ, которые хотят обойти несовершенную систему переводов, которая на сегодняшний день просто не работает", - комментирует военный паблик Deep State.

Уже известны случаи, когда рекрутерам бригады не выдали мобилизованных людей из батальонов резерва.

Покушение на Миндича и заявления Коломойского. День второй

Сегодня Коломойский, как и обещал, продолжил рассказывать подробности истории по покушению на Миндича.

Он заявил в суде, что покушение на Миндича в Израиле пытался совершить человек, получивший оружие в украинском посольстве.

"Это был пистолет Макарова с глушителем. Эти украинцы каким-то образом обратились в посольство Украины по вопросам своих документов. Там их завербовали и дали задачу по Миндичу", - заявил Коломойский.

Он также намекнул, что заказчиком мог быть Ермак.

"Два "фрилансера" полтора года были в Израиле, приехали из Украины. В посольстве их как-то завербовали. Но точно не СБУ и не ГУР. В посольстве всегда есть представитель службы внешней разведки. А кто назначал главу Службы внешней разведки?", - сказал Коломойский.

Отметим, что главой СВР является Олег Иващенко, которого считают человеком Ермака.

Отметим, что в полиции Израиля и в окружении Миндича отрицают информацию о покушении. По версии нардепа Гончаренко, попытка покушения была, но преступники перепутали дома Миндича и Коломойского.

Сам Коломойский говорит, что посол Украины в Израиле не может владеть такими подробностями, а расследование в Израиле ведёт служба внутренней безопасности, поэтому местная полиция не располагает необходимой информацией.

При этом, после фактического обвинения в адрес украинских властей в организации попыток убийства Миндича, Коломойский сделал ряд довольно комплиментарных заявлений в адрес Зеленского.

Он сказал, что Зеленскому выгодно, чтобы Миндич был жив.

"Тем более они друзья", - добавил бизнесмен в суде.

Также он сказал, что к отставке Ермака относится «со смешанными чувствами».

По его словам, он очень не любит Ермака, но считает, что ему нет достойной замены на посту главы ОП.

«Президент теперь остался без рук», - сказал Коломойский.

Также он заявил, что проводить выборы во время войны – это "катастрофа, президенту нужно собраться и дальше отстаивать интересы страны".

Мы уже писали, что Коломойский сейчас пытается договориться о своем освобождении из СИЗО. В юридических кругах его последние заявления по Миндичу воспринимают как элемент торга с властями по поводу выхода на волю.