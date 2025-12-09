Владимир Зеленский, отвечая на призыв президента США Дональда Трампа провести в Украине выборы, заявил, что готов это сделать даже во время войны.



По своей форме заявление выглядит сенсационным. Но по сути, это лишь продолжение "переговорной игры" Зеленского с Вашингтоном.



С формально-юридической точки зрения выборы президента во время действия военного положения провести можно. Это не запрещено Конституцией (она запрещает лишь проведение выборов в Верховную Раду), а запрещено только несколькими законами. Законы, в отличие от Конституции, во время военного положения менять можно. Для этого достаточно 226 голосов в парламенте и подпись президента.



Однако, если внимательно послушать заявление Зеленского, то изменения законодательства не единственное условие, которое он выставил для проведение выборов.



Было еще одно, которое он поставил напрямую американцам и европейцам: "так как этот вопрос сегодня поднимает президент США, наши европейские партнеры, я отвечу очень коротко: я готов к выборам. Более того, я прошу сейчас США, можно с европейцами, обеспечить безопасность для проведения выборов. И тогда в следующие 60-90 дней Украина будет готова к проведению выборов, я лично имею на это волю".



То есть, фактически Зеленский перебрасывает мяч на поле Трампа, как бы говоря ему: "ты считаешь, что нужно проводить выборы в Украине? Я не против. Готов хоть сейчас, но и ты выполни свою часть работы: обеспечь нам безопасность. Дай "Томагавки", "Пэтриотов" побольше, а еще лучше – объяви бесполетную зону над Украиной, чтоб силы НАТО сбивали российские ракеты и самолеты".



А так как Трамп на это вряд ли пойдет, то Зеленский скажет: "не выполнены условия для проведения выборов, а потому вопрос снимается".



Либо, как вариант, заявит, что в таких условиях единственная возможность провести выборы безопасно – организовать голосование в "Дие". Эта идея уже давно витает в воздухе и жестко критикуется оппозицией, которая полагает, что власть через электронное голосование просто "нарисует" с потолка результат выборов, забив в систему нужные цифры, так как проконтролировать их достоверность невозможно.



К слову, сам Трамп, когда призывал к проведению выборов, судя по всему, имел в виду не проведение их во время войны, а необходимость скорейшего завершения боевых действий, что открыло бы путь к объявлению выборов после отмены военного положения.



Напомним, что норма о проведении выборов в Украине через 100 дней после прекращения огня содержалась в опубликованном журналистами в ноябре мирном плане Трампа из 28 пунктов.



Но Зеленский, как видим, решил использовать слова президента США для того, чтоб поднять тему проведения выборов во время войны. Чтоб затем либо похоронить ее из-за отсутствия "гарантий безопасности со стороны партнеров", либо попытаться организовать электронное голосование. Судя по нынешним рейтингам, только оно может обеспечить победу Зеленскому на выборах.