Президент Украины Владимир Зеленский попал в список 28 самых влиятельных людей Европы издания Politico. В этом рейтинге украинский лидер занял 14-е место.

Зеленского издание назвало "джокером в колоде", которому "остается лишь надеяться, что его год закончится лучше, чем начался".

"Владимиру Зеленскому остаётся лишь надеяться, что его год закончится лучше, чем начался. В феврале в Овальном кабинете произошел ошеломляющий конфликт. К нему подбирается расследование коррупции, которое набирает обороты. Летом Зеленский пытался лишить независимости два ключевых антикоррупционных ведомства. Этот шаг спровоцировал массовые уличные протесты, что вынудило его позорно отступить. Внутренний скандал серьёзно подорвал позиции Зеленского, и теперь ему приходится с этим справляться, одновременно пытаясь заключить мирное соглашение, которое не отправит его прямиком в лапы Путина. Украинский президент привык играть в обороне. Чтобы пережить следующую главу, ему понадобятся все его навыки адаптации", - пишет издание.

Самым влиятельным человеком Европы Politico назвало президента США Дональда Трампа. Президента РФ Владимира Путина издание поставило на 5-е место, а его французского коллегу Эмманюэля Макрона ниже Зеленского, на 19-е место.

Отметим, что в прошлом году Зеленский в рейтинг Politico не попал, зато там оказался глава Офиса президента Андрей Ермак - он попал на второе место в категории "Мечтатели". А в 2022 году Зеленский был признан журналом самым влиятельным человеком Европы.