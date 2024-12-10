Издание Politico включило главу Офиса президента Андрея Ермака в свой рейтинг самых влиятельных людей в Европе. Он занял второе место в категории "Мечтатели" (кто занял первое, объявят отдельно сегодня вечером).

Ермака назвали "фиксером" Владимира Зеленского - то есть человеком, помогающим решать проблемы.

В описании номинации говорится, что "Ермак сместил акцент с попыток выиграть войну на попытку выиграть мир".

Издание пишет о том, что украинские активисты настроены против главы Офиса президента.

"Его репутация макиавеллиевского кардинала снискала ему враждебность большей части украинского гражданского общества. Но она также позиционировала его как человека, с которым можно поговорить, когда вы хотите поговорить с Киевом", - считает Politico.

Переизбрание Дональда Трампа стало "серьезной неудачей для Ермака", сказано в материале. Трамп "попытается заставить Киев пойти на уступки Владимиру Путину", и теперь Ермак "полон решимости ограничить масштабы этих уступок и обеспечить, чтобы его страна оставалась единой".

Politico указывает, что попытка главы Офиса президента заручиться поддержкой Китая в этой войне провалилась, и "он нацелился на Индию".

"В связи с этим Ермак рассчитывает на то, что Европа увеличит свою помощь, утверждая, что если переговоры с Россией будут вестись, то Киев должен иметь возможность вести переговоры с позиции силы", - говорится в статье.

"В краткосрочной перспективе его стремление к миру не слишком отличается от ведения войны", - заключает издание.

К слову, в рейтинге издания "Деятель года" второе место занял президент РФ. Politico пишет, что Путин очень близок к своей цели - расколоть Запад и захватить часть Украины.

"По обе стороны Атлантики поддержка войны ослабевает, и переизбрание Трампа фактически гарантирует, что Киеву не удастся достичь своей амбициозной цели по изгнанию всех российских войск и восстановлению постсоветских границ", - пишет издание.

Отметим, что в прошлом году Ермак тоже попадал в список самых влиятельных людей по версии Politico.

Осенью немецкая пресса писала, что коммуникации на встречах представителей властей Украины и США зачастую мешает языковой барьер: западные партнеры не могут понять не очень хороший английский Владимира Зеленского и Ермака.