Коммуникации на встречах представителей властей Украины и США зачастую мешает языковой барьер: западные партнеры не могут понять не очень хороший английский Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники в материале под заголовком "Особый путь канцлера".

Авторы материала выяснили у источников сразу в трех странах - Украине, Франции и США, - что украинский президент и руководитель Офиса президента на переговорах с американцами часто говорят на английском сами, не пользуясь услугами профессиональных переводчиков. А их собственный уровень английского весьма посредственный.

"Однако английский у Зеленского лишь посредственный, а у Ермака откровенно плохой. Поэтому американцы часто не уверены, правильно ли они понимают двух ведущих политиков Украины, когда контактируют с ними напрямую. Они также не могут оценить и то, были ли их собственные объяснения корректно поняты", - пишет издание.

Напомним, сегодня Зеленский пообщался с представителями СМИ стран Северной Европы. Пресс-конференцию он давал на аглийском.

А Ермак часто проводит телефонные разговоры и личные встречи с советником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном.