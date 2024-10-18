Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный не смог произнести слово civilized (цивилизованный).

Соответствующее видео появилось в телеграм-каналах.

Сделав три неудачные попытки, экс-главком ВСУ перешел к следующему слову текста, а в конце короткой речи попросил помощь переводчика.

Как сообщают источники в дипломатических кругах, длительная задержка с назначением Залужного послом (от заявления Владимира Зеленского о его назначении до момента, когда он уехал в Лондон прошло четыре месяца) была связана, в том числе, и с тем, что Залужному потребовалось время для овладения языком страны, в которую его отправили работать главой диппредставительства Украины.

Напомним, в июле Залужный впервые выступил публично в качестве посла в Британии и призвал готовиться к новым войнам. Экс-главком ВСУ заявил, что ввиду опасности новых войн жители Запада должны "отказаться от целого ряда свобод ради выживания".

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