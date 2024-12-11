Издание Politico назвало самым влиятельным политиком Европы премьер-министра Италии Джорджу Мелони.

По мнению издания, ее влияние обусловлено "неспособностью традиционных политиков противостоять набирающему популярность ультранационалистическому нарративу". При этом Мелони и сама известна своими правыми взглядами.

"Менее чем за десятилетие лидер правой партии "Братья Италии" прошла путь от презренного ультранационалистического фанатика до избрания премьер-министром Италии и утверждения в качестве фигуры, с которой Брюссель, а теперь и Вашингтон, могут вести дела. Даже сместившись в центр, Мелони, которая начала свою политическую карьеру в качестве активистки молодежного крыла неофашистского Итальянского социального движения и восхваляла диктатора Бенито Муссолини как "хорошего политика, который делал все на благо Италии", оказалась в авангарде волны, которая тянет европейскую политику в крайне правую сторону", - пишет Politico.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак тоже попал в этот рейтинг газеты: он оказался на втором месте в категории "Мечтатели". Первое место в этой категории занял генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Коалиция Мелони во главе с партией "Братья Италии" триумфально победила на парламентских выборах в Италии в сентябре 2022 года, набрав около 44% голосов.