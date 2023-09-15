Израильская газета Jerusalem Post не включила Владимира Зеленского в свой список пятидесяти самых влиятельных евреев года. Зато в этом списке есть куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин на символическом 52-м месте в разделе "Постскриптум" и российский олигарх Роман Абрамович на 22-м месте.

Топ-50 появился на сайте издания.

Возглавляет рейтинг Сэм Олтмен -главный исполнительный директор OpenAI, которая разработала нейросеть ChatGPT.

На второе место попал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, на третье - госсекретарь США Энтони Блинкен.

Также в первой десятке значатся:

лидеры израильских протестов Шикма Бресслер, Институт науки Вейцмана; Эйнат Гез, генеральный директор и соучредитель Papaya Global; и Эяль Наве, основатель Brothers in Arms (4-е место);

министр юстиции Израиля Ярив Левин и председатель юридического комитета Кнессета Симха Ротман (5-е место);

председатель Верховного суда Израиля Эстер Хают и генеральный прокурор Гали Бахарав-Миара (6-е место);

президент Израиля Ицхак Герцог (7-е место);

президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер (8-е место);

министр обороны Израиля Йоав Галант (9-е место);

директор Моссада Дэвид Барнеа (10-е место).

В 2022 году Зеленский занял в этом рейтинге первое место, а тогдашний премьер Израиля Яир Лапид оказался на втором.

Ранее весной Зеленскому вручили в ФРГ премию Карла Великого в размере 5 тысяч евро за вклад в объединение Европы.