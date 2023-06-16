Заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Владимир Зеленский является "не евреем, а позором еврейского народа", прокомментировал бывший вице-премьер Израиля Натан Щаранский.

"Украинцы могут гордиться своим выбором еврея-президента, сплачивающего и объединяющего украинский народ в тяжелой борьбе против варварской агрессии. А мы, евреи, можем гордиться, что представитель нашего народа играет такую уникальную историческую роль в мобилизации не только украинского народа, но и всего свободного мира в защиту нашего будущего", – заявил Щаранский, который родился в Сталино и вырос в Донецке.

Напомним, во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме Путин назвал Зеленского "позором еврейского народа".

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук на это заявил, что ждет реакции на слова главы Кремля от израильского правительства. И если ее не будет, то может быть сорван намеченный визит в страну жены президента Елены Зеленской.

Ранее бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт заявил, что не знает, "насколько евреем себя чувствует" президент Украины Владимир Зеленский.