После ударов РФ по энергосистеме Украина находится на грани гуманитарной катастрофы, стране необходимо "энергетическое перемирие".

Об это заявил в Давосе гендиректор ДТЭК Максим Тимченко, передаёт международное информагентство Reuters.

"Нам необходимо прекращение огня в энергетической сфере. Прекращение огня в отношении энергетических активов… Мы близки к гуманитарной катастрофе. Люди получают электричество на 3-4 часа, затем перерыв на 10-15 часов. У нас уже несколько недель многоквартирные дома остаются без отопления", – сказал Тимченко.

По его словам, компания ДТЭK потеряла 60-70% своих генерирующих мощностей и понесла ущерб на сотни миллионов долларов.

Тимченко заявил, что восстановление энергетического сектора обойдется в 65-70 миллиардов долларов и во многих случаях потребует совершенно новых активов.

"Речь идёт скорее о создании новой энергетической системы в Украине, а не просто о реконструкции", – заявил Тимченко.

Ранее директор "Центра исследований энергетики" заявил, что отключения света в Украине продолжатся ещё 2-3 года после прекращения обстрелов.

