Украина на грани гуманитарной катастрофы. ДТЭК заявил о необходимости энергетического перемирия
После ударов РФ по энергосистеме Украина находится на грани гуманитарной катастрофы, стране необходимо "энергетическое перемирие".
Об это заявил в Давосе гендиректор ДТЭК Максим Тимченко, передаёт международное информагентство Reuters.
"Нам необходимо прекращение огня в энергетической сфере. Прекращение огня в отношении энергетических активов… Мы близки к гуманитарной катастрофе. Люди получают электричество на 3-4 часа, затем перерыв на 10-15 часов. У нас уже несколько недель многоквартирные дома остаются без отопления", – сказал Тимченко.
По его словам, компания ДТЭK потеряла 60-70% своих генерирующих мощностей и понесла ущерб на сотни миллионов долларов.
Тимченко заявил, что восстановление энергетического сектора обойдется в 65-70 миллиардов долларов и во многих случаях потребует совершенно новых активов.
"Речь идёт скорее о создании новой энергетической системы в Украине, а не просто о реконструкции", – заявил Тимченко.
Ранее директор "Центра исследований энергетики" заявил, что отключения света в Украине продолжатся ещё 2-3 года после прекращения обстрелов.
Война в Украине продолжается 1430-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 23 января 2026 года, в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Ключевым событием четверга стали закрытые переговоры президентов Украины и США в Давосе. Правда, об их содержании лидеры стран не сообщили. Владимир Зеленский лишь подтвердил, что в ОАЭ скоро пройдёт совещание рабочих групп из Украины, России и США.
