Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом не смог договориться о послевоенных гарантиях безопасности для Украины, а также по экономическому восстановлению страны.

Об этом сообщает Financial Times.

По информации издания, стороны не завершили работу над документами, которые американские и украинские чиновники согласовали перед саммитом, и не подписали их.

При этом указывается, что Трамп покинул Давос после часовой встречи, на которой так и не было достигнуто соглашение.

Как пишет газета, это "стало неудачей для Зеленского, который пытался убедить американского коллегу в поддержке Украины".

Ранее мы писали, что на полях Всемирного экономического форума в Давосе прошла встреча Зеленского и Трампа.

Затем украинский президент, выступая на форуме после встречи с Трампом, крайне уничижительно отзывался о Европе и ее военных способностях.

